Alex Belli è finito al centro di una nuova polemica mediatica al GFVip.

Nella giornata di questo 5 novembre Belli, per descrivere lo scontro che aveva avuto con Aldo Montano, si è lasciato andare a un paragone che è apparso come sessista ai suoi interlocutori. Nel sentire le dichiarazioni del coinquilino, Jo Squillo è andata su tutte le furie.

La frase incriminata

Lo scorso martedì 2 novembre, Aldo Montano e Alex Belli hanno avuto un duro scontro. In preda all’ira, il campione olimpico ha strattonato il coinquilino.

Nel pomeriggio di venerdì 5 novembre, l’attore è tornato a parlare della discussione mentre si trovava in sauna con Davide Silvestri e Jo Squillo.

In particolare Belli ha fatto un esempio: "Io dopo avere provocato Aldo a parole devo beccarmi lo spintone? Allora le donne sono provocatorie, è giusto che le donne vengano picchiate dai mariti, ok, è questo quello che vuoi dire?".

Lo sfogo di Jo

Di fronte alla frase di Alex Belli, Jo Squillo ha perso la pazienza. La diretta interessata ha prontamente redarguito il coinquilino: “Ma dai, ma sei fuori a dire una roba del genere?” A tale proposito la cantante ha chiesto all’attore se, quindi ritenga giusto che le donne vengano picchiate dai mariti solamente per averli provocati. Spiazzata per la frase pronunciata da Alex, Jo ha sostenuto di fare finta di non avere sentito nulla, altrimenti scoppierebbe un nuovo litigio.

Immediatamente dopo, è intervenuto anche Davide, il quale ha invitato Belli a cambiare discorso prima di finire in un tunnel senza uscita.

Non contento della risposta di Jo e Davide, Alex ha cercato di spiegare meglio la sua posizione: “Non avete capito la metafora”. Il diretto interessato ha sostenuto di non avere affatto provocato Aldo da meritare uno scontro fisico.

Al contrario, il 38enne in confessionale avrebbe espresso solamente un pensiero che aveva in mente in quel determinato momento.

Ovviamente, l’esempio dell’attore non è passato inosservato agli utenti del web e in molti hanno subito commentato in modo negativo la frase di Alex.

Belli era già al centro delle polemiche

In settimana, Alex Belli si era già reso protagonista di un faccia a faccia al vetriolo con Aldo Montano.

Non solo, nei giorni scorsi l'attore aveva anche pronunciato una frase infelice su Manuel Bortuzzo: “Prima o poi tutti cadono, tranne Manu perché non può cadere”. Tale frase aveva scatenato l’ira del fan del nuotatore. Sulla vicenda era intervenuto anche lo staff del 22enne, il suo migliore amico e il padre del giovane nuotatore