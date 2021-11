Katia Ricciarelli e Alex Belli sono stati protagonisti di un botta e risposta al vetriolo al GFVip. Tutto è partito dalla cantante lirica che, si è sentita offesa dal coinquilino. Nel dettaglio, Katia stava cantando la Bohème e ha accusato l'attore di avere riso mentre cantava. Nonostante il 38enne abbia cercato di fornire la sua versione, Ricciarelli non ne ha voluto sapere.

Lo sfogo della cantante

Giovedì 11 novembre, come di consueto i "vipponi" del GFVip si sono ritrovati per l'aperitivo settimanale. Tra una chiacchierata e l'altra, Katia ha deciso di cantare il suo cavallo di battaglia: la Bohème.

Al termine dell'esibizione, la soprano si è scagliata contro Alex Belli. Il motivo? L'attore è stato accusato di essere entrato in casa e ridere a squarciagola mentre lei si esibiva nel salone della casa.

La 75enne ha accusato il coinquilino di essere maleducato: "Devi avere educazione, ridevate come pazzi..." Inoltre, la diretta interessata ha ammesso di esserci rimasta male per l'atteggiamento menefreghista mostrato dal gieffino. Nonostante Belli abbia cercato di spiegare come siano andate realmente le cose, Ricciarelli ha sbottato: "Ti mollo una sberla".

La replica di Belli

Dopo essere stato rimproverato da Katia Ricciarelli, Alex Belli ha cercato di giustificare il suo atteggiamento. L'attore ha precisato che mentre la coinquilina stava cantando all'interno della casa, lui e alcuni "vipponi" si trovavano in giardino.

Dunque, stavano parlando di altre cose e non si erano accorti dell'esibizione della soprano. Il 38enne ha precisato di avere un grande rispetto per la compagna di Reality Show. A detta di Alex, non è giusto che tutti dovevano stare in silenzio per ascoltare la Bohème. Il diretto interessato ha anche invitato Ricciarelli a non discutere per delle piccolezze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di fronte alla minaccia di essere "picchiato" da Katia, anche Belli ha perso la pazienza: "Mi sono rotto i co...". Stanco di essere rimproverato senza un reale motivo, Alex Belli ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Belli-Ricciarelli: amore e odio

Il rapporto amichevole tra Alex Belli e Katia Ricciarelli è fatto di alti e bassi.

Dopo le prime settimane di convivenza forzata, l'ex moglie di Pippo Baudo aveva rimproverato il coinquilino per averla definita "noiosa" durante un gioco. Ma non solo, dopo lo scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran - moglie di Alex - la cantante lirica ha preso le difese dell'influencer italo-americana.

In particolare, Katia ha criticato duramente l'atteggiamento dell'attore tanto da invitarlo a scendere dal piedistallo. Secondo la 75enne, a causa dell'atteggiamento di Alex, Soleil è passata come una "rovina-famiglie".