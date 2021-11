Quella che è andata in onda venerdì 26 novembre, è stata una puntata un po' difficile per una delle principessine del Grande Fratello Vip. Durante il momento dedicato alle nomination, infatti, Lulù è stata nuovamente rimproverata da Alfonso per non avere una motivazione contro Manila. A fine diretta, la ragazza ha tuonato sia contro Signorini che contro gli autori che a suo dire ancora proteggono alcuni concorrenti rendendoli immuni a quasi tre mesi dall'inizio del programma.

La strigliata del conduttore del Grande Fratello Vip

È una Lulù decisamente nervosa quella che ha scoperto di rientrare nel folto gruppo di nominate della puntata del Grande Fratello Vip del 26 novembre.

Ancor prima di sapere che tre suoi compagni l'avevano votata (Alex, Davide e Katia), la principessina è stata protagonista di un nuovo momento di tensione tra le mura di Cinecittà.

Quando è stata chiamata a puntare il dito contro uno dei coinquilini, Hailé Selassié ha mostrato la carta di Manila ma ha subito detto che non c'è nessun reale motivo dietro a questa scelta.

Alfonso Signorini, però, non ha accettato le parole della giovane, anzi l'ha rimproverata dicendole: "Questa è una regola del gioco in cui ognuno di voi si deve esporre. Se non lo vuoi fare, allora esci. La prossima settimana non voglio più una cose del genere, non è possibile che per te siano tutti sullo stesso piano".

Il presentatore del reality ha dovuto riprendere Lucrezia per la seconda volta consecutiva: lunedì scorso, infatti, la nomination della romana è stata invalidata in quanto ha scelto la carta oltre il tempo massimo concesso.

Lo sfogo nella casa del Grande Fratello Vip

Se durante la diretta non ha replicato al rimprovero di Signorini, è subito dopo il saluto del conduttore che Lulù si è lasciata andare ad uno sfogo che ha coinvolto tutte le persone che lavorano per il Grande Fratello Vip.

La ragazza ha giustificato la sua mancata motivazione contro Manila dicendo che non l'avrebbe mai votata se tutti i concorrenti fossero stati nominabili: il nome che la giovane avrebbe voluto fare, era un altro ma non ha potuto perché le regole del gioco hanno "protetto" sia gli uomini del cast che le donne preferite dalle opinioniste (ieri sera erano Katia e Sophie).

"Pensavo che saremmo stati tutti nominabili perché è giusto così, e anche Alfonso aveva detto che non ci sarebbero stati più immuni", ha esordito Lucrezia nel puntare il dito contro chi continua a spronarla a fare cose che non vorrebbe.

"Ho visto come non ci sono più, il tutto alla faccia nostra che la prendiamo sempre in quel posto", ha tuonato la principessina che è a rischio eliminazione per la prima volta da sola, ovvero senza le sorelle Jessica e Clarissa.

Le nominate del Grande Fratello Vip del 26/11

"A prenderla in quel posto siamo sempre noi tre, Miriana e Sophie. Anche stasera i nominabili erano pochissimi, al massimo cinque persone tra cui scegliere", ha proseguito Lulù nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 27 novembre.

La principessina etiope, dunque, ha chiarito che ha votato Manila solo perché molti altri erano immuni, per questo non aveva una valida motivazione da esporre in puntata.

"Non ci sto che venga detto che era una congiura", ha concluso la ragazza nel difendere sé stessa e le sorelle dall'accusa di essersi messe d'accordo nel fare la prima nomination da concorrenti singole.

Lucrezia, dunque, ora rischia grosso: lunedì prossimo, infatti, la vippona meno votata tra Lulù, Soleil, Carmen, Clarissa e Manila dovrà abbandonare definitivamente la casa e a prendere quest'importante decisione sarà il pubblico.