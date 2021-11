Manuel Bortuzzo continua ad essere uno dei volti di punta di questo Grande Fratello Vip 6. Il giovane nuotatore ha regalato grandi emozioni e vere e proprie lezioni di vita ai tantissimi spettatori che seguono e commentano le vicende dei concorrenti reclusi nella casa più spiata d'Italia. Una delle ultime emozioni Manuel l'ha regalata qualche ora fa, quando grazie ad un deambulatore ha potuto alzarsi in piedi e camminare per un po' di tempo in casa.

Nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo torna ad alzarsi e camminare: al suo fianco Aldo e Alex

Nel dettaglio, qualche ora fa Manuel Bortuzzo ha ricevuto un deambulatore all'interno della casa del GF Vip 6, che gli ha permesso di alzarsi di nuovo in piedi e di poter camminare nella casa.

Al suo fianco, in quel momento, vi erano Aldo Montano e Alex Belli che lo hanno aiutato a camminare e poi successivamente a sedersi di nuovo dopo il periodo di tempo trascorso in piedi.

Alla scena ha assistito anche la giovane principessina Lulù, che in queste settimane ha letteralmente perso la testa nei confronti di Bortuzzo, tanto da assumere un atteggiamento a tratti petulante e ossessivo, che ha spinto Manuel a chiedere "aiuto" alla produzione stessa del GF Vip, affinché facessero capire a Lulù che doveva rispettare i suoi spazi.

Il video di Manuel che si alza in piedi nella casa del Grande Fratello Vip 6

Un momento molto emozionante che Manuel, aveva già regalato qualche settimana fa agli spettatori che seguono e commentano il Grande Fratello Vip 6.

Anche in quel caso, infatti, i telespettatori web e i concorrenti stessi che condividono con Bortuzzo questa esperienza, erano rimasti meravigliati e in tanti non avevano trattenuto l'emozione e la commozione nel vedere per la prima volta in piedi il giovane ragazzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La bufera mediatica su Alfonso Signorini dopo la frase sull'aborto al Grande Fratello Vip 6

Intanto, in queste ultime ore, il Grande Fratello Vip sta facendo parlare per le vicende legate alla frase sull'aborto pronunciata da Alfonso Signorini in diretta televisiva su Canale 5.

Il conduttore e giornalista si è detto contrario ad ogni forma di aborto ma, questa dura presa di posizione, ha scatenato la reazione contrariata del pubblico social che segue il reality show e anche della casa di produzione stessa del GF Vip, che il 16 novembre ha diramato un comunicato ufficiale in cui si dissociava dalle parole di Signorini.

Non si esclude che, dopo il vespaio di polemiche su web e giornali, Alfonso Signorini possa tornare a parlare di questa situazione nel corso della prossima puntata serale del reality show, in programma venerdì 19 novembre nel prime time di Canale 5.