Lunedì 8 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 17^ puntata del Grande Fratello Vip. Al momento della nomination, c'è stato un duro scontro tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il 32enne ha deciso di dare un voto alla coinquilina perché deluso di come sono andate le cose tra loro. Dal canto suo, la showgirl ha riferito di non volere al suo fianco un ragazzo come il figlio di Patrizia Mirigliani.

La resa dei conti

Dopo giorni di tensione, Miriana e Nicola hanno dato adito alla resa dei conti. Durante la diretta, Trevisan ha fatto sapere di non essere più intenzionata ad approfondire la conoscenza con il 32enne.

Deluso per essere stato "scaricato" dalla showgirl, Nicola ha deciso di darle un voto: "Nomino Miriana perché mi sento preso in giro". Dal canto suo, anche la 49enne ha ricambiato con la stessa moneta.

La nomination a vicenda, però, ha scatenato un duro confronto tra i due. In particolare, la showgirl ha sottolineato che Pisu sia un ragazzo sincero ma i suoi atteggiamenti e il suo carattere non le piacciono. In replica, il diretto interessato ha rivendicato i suo sentimenti: "Io sono innamorato di te e tu dovevi essere sincera". Trevisan ha precisato di essere sempre stata chiara e, sebbene l'attrazione fisica fosse tanta, da parte sua non c'era voglia di andare oltre davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

Inoltre, la diretta interessata ha riferito di esserci rimasta male per la freddezza di Nicola davanti alla lettera ricevuta dal figlio.

Sulla base di quanto dichiarato, la showgirl ha poi lanciato un messaggio chiaro e diretto a Nicola Pisu: "Non ti voglio accanto a me, cresci".

Lo sfogo di Nicola

Dopo essere stato rifiutato da Miriana Trevisan, Nicola Pisu si è lasciato scappare una frase infelice.

Il diretto interessato ha invitato la coinquilina ad andare con uomini che la fanno soffrire, visto che il suo modo di fare non è stato apprezzato. La stoccata del 32enne ha mandato su tutte le furie la showgirl e Alfonso Signorini. Il conduttore del relaity show è prontamente intervenuto sulla vicenda e ha invitato il "vippone" a chiedere scusa.

Inoltre, Signorini ha precisato che nessun uomo o donna debba sentirsi dire quelle cose che ha pronunciato Pisu.

La reazione del web

Lo scontro tra Miriana e Nicola ha spaccato l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi ha sostenuto il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore della showgirl. Sulla pagina Facebook del Grande Fratello Vip, un utente ha fatto notare che Pisu ha avuto un cambio d'atteggiamento dopo essere stato rifiutato. Un altro utente, invece, ha fatto sostenuto che Miriana abbia "usato" Nicola per creare dinamiche e ottenere clip durante la diretta.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha criticato Signorini per il rimprovero a Nicola. A detta di un utente, il ragazzo avrebbe reagito come tutte le persone dopo un rifiuto.