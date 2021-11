Lulù non riesce proprio a staccarsi da Manuel e nella casa del Grande Fratello Vip se ne parla tanto di questo. Dopo aver saputo della lettera che la principessina ha scritto a Bortuzzo per tentare un ennesimo riavvicinamento, Miriana ha definito questo comportamento un'ossessione che non fa altro che allontanare il ragazzo. Complice Alfonso Signorini, però, Lucrezia è riuscita a scusarsi con il nuotatore e ad intavolare con lui un rapporto civile che spera possa trasformarsi nuovamente in qualcosa di sentimentale.

I commenti sulla principessina del Grande Fratello Vip

Anche se Manuel ha chiuso la frequentazione con Lulù esasperato dai suoi "inseguimenti" per tutta la casa, quest'ultima non demorde e le prova tutte pur di riconquistarlo.

A nulla sono serviti i moniti e i rimproveri delle sorelle Jessica e Clarissa, che più volte hanno suggerito alla principessina di lasciar stare Bortuzzo e di fare un percorso da sola al Grande Fratello Vip.

Probabilmente spronata in confessionale dagli autori, Lucrezia ha deciso di scrivere una lettera di scuse per il compagno di reality, dolci parole con le quali ha tentato di riavvicinarsi a lui dopo giorni di gelo totale.

Tra coloro che si sono esposti per commentare il continuo "pressing" di Hailé Selassié sul 22enne, c'è anche Miriana, che non è stata affatto tenera nei confronti della giovane con la quale convive da due mesi.

Nuove speranze per Lucrezia al Grande Fratello Vip

Interpellata in confessionale sulle scuse che avanza Lulù tutte le volte che le viene rimproverato qualcosa (la giovane si giustifica tirando in ballo il suo passato difficile e doloroso), Miriana ha detto: "Non può vivere per sempre con uno specchietto retrovisore perché va a sbattere".

"Non si può vivere nel passato, anche perché tutti ne abbiamo uno difficoltoso, anche Manuel", ha aggiunto Trevisan nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questa metà di novembre.

Sempre riferendosi all'attaccamento eccessivo di Lucrezia nei confronti di Bortuzzo, la soubrette ha dichiarato: "Non si può usare questo pretesto del passato per giustificare un'ossessione".

"Lei è dolcissima ma non deve esagerare con le attenzioni", ha concluso la concorrente del Grande Fratello Vip.

Il silenzio di Bortuzzo sul futuro al Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata del GF Vip del 15 novembre, Alfonso Signorini ha aggiornato i telespettatori sull'altalenante rapporto tra Manuel e Lulù.

Se venerdì 13 novembre era stato duro e drastico, nella puntata del 15 novembre il conduttore ha usato dolcezza con la principessina, arrivando ad elogiarla più volte per come sta provando a riavvicinarsi al coinquilino. Bortuzzo ha ammesso di aver letto la lettera che Lucrezia gli ha scritto per scusarsi, ma le sue intenzioni non sembra siano cambiate rispetto a qualche giorno fa.

Se il presentatore e la romana hanno spesso tirato in ballo un possibile ritorno di fiamma nella casa oppure fuori, il 22enne ha frenato e, aiutato da Sonia Bruganelli, ha detto che intende avere un'amicizia con Hailé Selassié e nulla di più.

Quando in diretta Alfonso l'ha interpellato per chiedergli cosa ne pensa delle sue "cognatine" Jessica e Clarissa, Manuel ha risposto stupito: "Ma perché io e lei stiamo insieme? Devo essermi perso qualche passaggio".

Insomma, gli autori del programma sembrano puntare ancora forte sulla "coppia" che negli ultimi due mesi ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione, il tutto nonostante lo sportivo abbia chiaramente detto che per stare tranquillo sia psicologicamente che fisicamente ha bisogno di fare un percorso da solo e senza legami sentimentali.