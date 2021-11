Nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono in arrivo nuovi concorrenti. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha già annunciato che, nel corso delle prossime puntate serali del reality show in onda su Canale 5, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovo inquilini pronti a mettersi in gioco tra le mura domestiche di Cinecittà. Tanti i nomi che circolano in queste ore, tra cui anche quello del ballerino Tommaso Stanzani, noto al pubblico per la sua storia d'amore con Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione del reality show Mediaset.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: in arrivo nuovi concorrenti

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6, rivelano che nel corso delle prossime puntate di messa in onda ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi concorrenti che si metteranno in gioco per creare nuove dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia.

Tra i nomi circolati vi sono quelli di Valeria Marini e Giacomo Urtis. Entrambi già noti al pubblico del reality show di Canale 5, dato che hanno partecipato a delle precedenti edizioni, questa volta potrebbero mettersi in gioco nelle vesti di un solo concorrente.

Ma il vero colpo di scena legato ai nuovi concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip, potrebbe avere a che fare con Tommaso Stanzani.

Il fidanzato di Tommaso Zorzi in lizza per il GF Vip 6: il retroscena di Parpiglia

Il ballerino protagonista della passata edizione di Amici di Maria De Filippi, attualmente felicemente fidanzato con Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip, potrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e mettersi in gioco come concorrente.

A svelare questo retroscena è stato l'autore e giornalista Gabriele Parpiglia che, in una delle ultime dirette di "Casa Chi", ha ammesso che Tommaso Stanzani ha partecipato ad un provino per il GF Vip 6.

"Non sappiamo se andrà a buon fine", ha aggiunto Parpiglia che per il momento non si è sbilanciato più di tanto su quello che potrebbe accadere e sul possibile ingresso in casa di Tommaso Stanzani.

Tommaso Stanzani, da Amici al GF Vip?

Di sicuro, però, la presenza del giovane fidanzato di Zorzi attirerebbe un bel po' di curiosità da parte di quella fetta di pubblico che lo scorso anno ha seguito le vicende dei vipponi protagonisti della quinta edizione.

La trattativa andrà in porto? Tommaso Stanzani metterà da parte, per un po' di tempo, la sua passione per la danza per viversi questa esperienza nella casa più spiata d'Italia?

In attesa di scoprire quello che sarà l'esito finale e la scelta degli autori, nel corso della nuova puntata serale del GF Vip del 29 novembre, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi ingressi in casa.