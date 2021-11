Nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare nella casa del Grande Fratello Vip 6. Le ultime anticipazioni sul cast dell'attuale edizione del reality show Mediaset, che andrà avanti fino a marzo 2022, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi inquilini che si metteranno in gioco e che proveranno così a rendere "pepate" le dinamiche di quest'anno. Complessivamente saranno 10 i concorrenti che si metteranno in gioco e tra questi ci saranno anche degli ex gieffini che hanno avuto già modo di prendere parte al programma, come nel caso di Ferdinando Giordano.

Svelati nuovi concorrenti di questo GF Vip 2021

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast di nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 arrivano dalle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, il quale fa sapere che il prossimo lunedì 29 novembre, ci saranno ben 4 nuovi ingressi che andranno così ad aggiungersi alle due neo-arrivate Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

Il prossimo lunedì sera, a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà ci sarà la showgirl Valeria Marini, ormai una vera e propria veterana del genere reality show in onda sulle reti Mediaset. Nel suo curriculum, la Marini conta già ben due partecipazioni al GF Vip di Signorini e quindi questa, per lei, sarà la terza volta all'interno della casa di Cinecittà.

Ecco chi ritorna nella casa del Grande Fratello Vip 6

Torneranno nella casa più spiata d'Italia anche due ex concorrenti che, in passato, hanno partecipato alla versione "Nip" del reality show Mediaset e che, questa volta, prenderanno parte alla trasmissione come "Vip".

Trattasi di Ferdinando Giordano e Biagio D'Anelli: il primo, dopo il successo ottenuto al GF Vip, che all'epoca era condotto da Alessia Marcuzzi, si era allontanato dal piccolo schermo.

Il secondo, invece, nel corso di questi anni si è riaffacciato sulle reti del Biscione come opinionista dei vari talk show condotti da Barbara d'Urso sia in daytime che in prime time.

Entrambi, quindi, avranno la possibilità di farsi rivedere di nuovo dal pubblico di Canale 5 come inquilini della casa più spiata d'Italia.

Nella casa del GF Vip ritorna anche Giacomo Urtis

Tornerà nella casa anche un "vippone" che è stato tra i protagonisti della passata edizione del GF Vip.

Trattasi del chirurgo Giacomo Urtis che tornerà a mettersi in gioco a meno di un anno di distanza dalla sua prima partecipazione al fortunato reality show Mediaset.

Riusciranno i nuovi inquilini a tenere alta l'attenzione degli spettatori Mediaset e far sì che le future dinamiche, riescano a conquistare il gradimento del pubblico fino a marzo 2022? Al pubblico da casa spetterà il verdetto finale.