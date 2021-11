È tempo di confessioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, Soleil Sorge ha scelto di vuotare il sacco e di ammettere il suo interesse nei confronti di Alex Belli. L'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata decisamente molto movimentata per la coppia protagonista di questa "love story" che sta nascendo tra le mura domestiche di Cinecittà. Signorini ha provato ad indagare per cercare di capire se quello che c'è tra di loro è molto più di una semplice amicizia e, dopo la puntata serale, Soleil ha scelto di ammettere la sua verità dei fatti.

Soleil e Alex sempre più complici e affiatati al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il rapporto tra Alex e Soleil è diventato sempre più forte e intimo nel corso di queste ultime giornate.

Sabato 27 novembre, durante la rappresentazione della Turandot, i due si sono lasciati andare ad un nuovo intenso bacio che non è passato inosservato e che ha sottolineato tutto il feeling e la passione che c'è tra di loro.

In puntata, quindi, Alfonso Signorini ha provato a capire cosa ci fosse tra i due ma Alex Belli ha ribadito che il loro è un rapporto di amicizia e che la presenza delle telecamere non lo frenerebbe.

Soleil si 'libera' e ammette l'interesse verso Alex Belli

La reazione di Soleil, però, non è stata delle migliori: subito dopo la puntata serale del GF Vip, la ragazza ha avuto un acceso confronto con Alex, chiedendogli di essere sincero e di non dire che le telecamere non incidano sul loro rapporto.

A differenza dell'attore, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne ha scelto di essere sincera in primis con se stessa e sfogandosi con Sophie Codegoni, ha ammesso liberamente il suo interesse nei confronti di Alex, aggiungendo anche la presenza delle telecamere va ad inibire il loro rapporto.

"Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere.

Ovvio che ci si modula per quelle", ha sentenziato Soleil confermando di fatto di frenarsi perché si ricorda di essere nella casa del Grande Fratello Vip, circondata da telecamere che li riprendono 24 ore su 24.

Alex Belli cede e si dichiara a Soleil Sorge dopo la diretta del GF Vip

Insomma l'ex protagonista di Uomini e donne è stata molto sincera e, poco dopo, c'è stato un nuovo confronto con Alex Belli, durante il quale anche l'attore si è lasciato andare completamente.

I due, in piena notte, si sono rinchiusi in sauna dove hanno avuto modo di raccontarsi a cuore aperto: l'attore ha ammesso di essere arrivato al punto di non riuscire più a gestire questa situazione.

"Vorrei fuggire da te, ma non ci riesco", ha ammesso Alex sottolineando che ormai era troppo tardi per spezzare questo rapporto speciale nato nella casa del GF Vip.