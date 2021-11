Le dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono sempre molto accese e rischiano di variare di giorno in giorno, di ora in ora. È quanto sta accadendo al rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, la loro unione spirituale sembrava granitica, al riparo da qualsiasi attacco interno ed esterno al Reality Show. Le cose invece sembrano essere mutate, la ragazza in un colloquio a cuore aperto con Gianmaria ha rivelato di essersi sentita sminuita e offesa da Alex, sia nei confronti della moglie Delia Duran, sia mettendosi ad elencare i suoi difetti.

Soleil Sorge infastidita dal comportamento di Alex Belli

Il forte legame tra Soleil Sorge e Alex Belli sembrerebbe essere arrivato ai titoli di coda. La gieffina si è detta infatti molto amareggiata e delusa dal comportamento dell'attore, si è sentita sminuita nei confronti di Delia Duran e ha dovuto subire un elenco di difetti che la riguardavano da parte di Alex. Sorge si è riavvicinata a Gianmaria Antinolfi e proprio in un confronto con il ragazzo ha esternato tutti i suoi dubbi e la sua delusione nei confronti dell'attore. Soleil ha anche ammesso di non aver calcato la mano nel confronto con Duran mentre invece Alex avrebbe sminuito il loro rapporto esclusivamente per far vedere palesemente che non ci fosse interesse.

"Avrei mangiato Delia viva", ha rincarato la dose Soleil parlando della moglie dell'attore e del suo atteggiamento, "Potevo attaccarla e replicare alle sue parole ma ho preferito mantenere un atteggiamento tranquillo" ha chiosato la bionda concorrente del Grande Fratello Vip. Soleil ha affermato di aver scelto la strada del dialogo, soprattutto per non avere problemi e per non dare adito a fraintendimenti, "Avrei potuto fare come un leone con una bistecca davanti, ma ho fatto la cosa giusta".

Sorge si è lasciata poi andare ad una considerazione molto schietta nei confronti di Alex Belli: "Non è assolutamente il mio tipo". In molti nella casa hanno sempre dichiarato la possibilità che il rapporto tra Soleil e Alex andasse ben oltre la semplice amicizia, Jo Squillo è stata proprio una di quelle che ha attaccato da subito la loro complicità oltre i limiti.

Sorge ha poi concluso la chiacchierata con Gianmaria cercando di fare un po' di chiarezza e ribadendo in maniera netta il suo punto di vista: "Alex mi piace tantissimo, abbiamo similitudini ma non è per niente il mio tipo". Le parole della concorrente sono state molto sferzanti e non ci è andata per il sottile con Alex Belli, ma nemmeno con sua moglie Delia Duran, ora non resterà che vedere cosa accadrà quando questo dialogo giungerà alle orecchie del diretto interessato.