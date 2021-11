Alex Belli continua ad avere un atteggiamento equivoco nei confronti di Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6. I due continuano ad essere molto affiatati anche se, nel corso delle ultime giornate, Soleil è apparsa un po' più distante, complici i confronti infuocati che l'ex volto di Uomini e donne ha avuto con la moglie dell'attore. Sta di fatto però che, il 14 novembre, Alex Belli ha spiazzato Soleil nel momento in cui cercava il suo sguardo per dedicarle i versi di una canzone d'amore che in quel momento stavano trasmettendo in casa.

Soleil Sorge al centro delle polemiche per il rapporto con Alex Belli al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, le ultime puntate serali del GF Vip non sono state facili per Soleil Sorge, la quale ha dovuto affrontare l'ira della moglie di Alex Belli, che le ha rinfacciato il fatto che dovrebbe vergognarsi perché sta mettendo in difficoltà suo marito.

Parole che non sono piaciute per niente a Soleil, la quale ha rigettato al mittente le varie accuse che le sono state mosse, aggiungendo di non gradire questo modo di fare e queste insinuazioni che vengono fatte nei suoi confronti.

Lo stesso Alex Belli, nei giorni scorsi, è stato molto critico nei confronti di sua moglie Delia Duran, ritenendo di non averla "riconosciuta" dopo le esternazioni fatte in puntata nel corso di queste settimana e ammettendo di essere amareggiato.

Alex Belli fa una dedica speciale a Soleil

Sta di fatto che, nonostante le dure prese di posizioni da parte di Delia, Alex Belli continua a dedicare delle attenzioni particolari a Soleil Sorge.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6, si trovavano in zona relax per un momento di svago e ad un certo punto è partito un brano d'amore.

Alex Belli, con grande insistenza ha cercato lo sguardo di Soleil Sorge, che poi ha indicato con la mano nel momento in cui cantava alcune delle strofe di questo brano d'amore che ha voluto dedicare proprio alla giovane influencer.

Soleil resta imbarazzata dalla dedica di Alex Belli al GF Vip 6

Insomma una dedica a tutti gli effetti quella di Alex nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, la quale è apparsa imbarazzata al punto da mettersi le mani sul volto.

Soleil Sorge, quindi, ha preferito evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, soprattutto in vista della nuova puntata serale del GF Vip di lunedì 15 novembre e possibili reazioni negative da parte di Delia.

Sorge, inoltre, non ha mai nascosto di avere un fidanzato che la sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà e che nei giorni scorsi le ha mandato anche un messaggio aereo, con tanto di frase d'amore, che ha rallegrato la giovane influencer dopo giornate no.