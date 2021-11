Giunge alla fine la lunga trafila di bugie di Giuseppe ai danni di Agnese ne Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano infatti che la signora Amato, in modo del tutto inaspettato, non cambierà idea e continuerà a mantenere la linea dura con il marito. Dopo aver visto la foto del bambino, Agnese ha messo Giuseppe alle strette, costringendolo a confessare in quella strada buia, con gli occhi pieni di lacrime e rabbia. C'è stato poi lo sfogo con don Saverio, che questa volta non è riuscito a far tornare Agnese sui suoi passi e nemmeno a calmarla.

Solo la dolcezza e la comprensione di Armando sembrano esserle di conforto, segno di un amore ancora vivo e mai dimenticato. E proprio nella puntata del 19 novembre, ci sarà questo drammatico e ultimo confronto tra Agnese, Giuseppe e il buon Ferraris. Nel frattempo, c'è aria di burrasca a casa Colombo, dopo la punizione che ha visto Gemma sconfitta e piena di risentimento.

Ezio contro Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Gemma è stata punita per non aver detto a Stefania della cena al Circolo, gelosa delle attenzioni che le riservano Ezio e Veronica. Stavolta Stefania non è stata in disparte e ha fatto valere le sue ragioni, inimicandosi però la sorellastra.

Veronica prova a mantenere una linea più morbida, al contrario di Ezio, che non sembra essere ancora disposto ad accettare le scuse di Gemma.

A innervosire il signor Colombo ci penserà anche Gloria che, in maniera del tutto disinteressata, gli suggerisce di rispettare i tempi di Stefania per quanto riguarda il suo trasferimento definitivo.

Ezio non prende affatto bene il consiglio di Gloria e le intima di non intromettersi, cercando di nuovo lo scontro.

Addio Giuseppe? Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni

Marco di Sant'Erasmo corteggia in modo insistente una ragazza dell'alta borghesia al Circolo. La cosa non sfugge ad Adelaide, che ne intuisce la reale motivazione: che cosa ha in mente suo nipote?

Nel frattempo, Giuseppe è pronto a dare l'addio a Tina e Salvatore, del tutto ignari della motivazione che ha spinto loro padre a tronare in Germania.

Come raccontano le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore 6, ci sarà un ultimo disperato aspro confronto tra Agnese, Giuseppe e Armando.

A quanto pare sì, perché il signor Amato lascerà moglie e figli per tornare in Germania, dove forse riprenderà i rapporti con Petra e farà fronte alle sue responsabilità di padre.

La partenza di Giuseppe sarà determinante per Agnese che, dopo tanto tempo, capirà di non aver mai dimenticato Armando e di aver sacrificato il suo amore per l'illusione di un matrimonio perfetto.