Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della stagione 2021/2022 rivelano che per Vittorio Conti arriverà il momento di dare un calcio al passato e far svoltare così la sua vita sentimentale. Per il proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, non è stato affatto facile superare la fine del suo matrimonio con la moglie Marta ma ben presto potrà finalmente lasciarsi alle spalle il passato. Spazio anche alle vicende di Adelaide che, in questa sesta stagione della soap, uscirà di scena per qualche tempo.

Vittorio ritrova l'amore dopo Marta: anticipazioni Il Paradiso 6 puntate 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per tutta la durata di questa fortunatissima stagione 2021/2022, i riflettori continueranno ad essere ben puntati sulle vicende di Vittorio Conti.

Per lui non è stato facile accettare la fine del suo matrimonio, dato che Vittorio ha subito questa scelta che è stata presa da sua moglie.

Marta ha scelto di trasferirsi stabilmente a New York, in quanto il suo sogno era quello di portare avanti la carriera nella "grande mela".

Una decisione che ha causato sofferenza a Vittorio anche se, nel corso della sesta stagione, troverà il coraggio e la forza per chiudere le porte col passato.

Gli spoiler di questa lunga sesta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che Vittorio tornerà ad innamorarsi ancora e l'attore Alessandro Tersigni, ha svelato che ci sarà una "donna del passato", che farà riprovare delle belle emozioni al suo personaggio.

Adelaide esce di scena: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Insomma Conti riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso e potrà così staccarsi per un po' dal lavoro, al quale sta dedicando tutto se stesso per non pensare alle delusioni sentimentali.

In attesa di scoprire cosa succederà, le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà spazio anche per un'uscita di scena che non passerà inosservata.

L'attrice Vanessa Gravina, infatti, ha svelato che in primavera sarà assente per un mese dalle puntate della soap opera. Adelaide, quindi, uscirà di scena ma non sarà un addio, dato che ritornerà nuovamente nel corso dei mesi a seguire, pronta a dare filo da torcere ai suoi "nemici".

Vanessa Gravina boccia il ritorno de Il Paradiso delle signore in prime time

Intanto, in questi giorni, l'attrice che veste i panni della temutissima contessa Adelaide in una recente intervista è tornata a parlare di un possibile ritorno della soap opera in prima serata, di cui tanto se ne era parlato delle scorse settimane.

Vanessa Gravina ha ammesso che tale ipotesi non le fa fare i "salti di gioia", complice il fatto che da un po' di tempo ormai, il pubblico de Il Paradiso delle signore si è abituato a vedere la soap opera nella sua versione daily e quindi un ritorno in prima serata non sarebbe proprio l'ideale, dato che finirebbe per scombussolare gli spettatori.