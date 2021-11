Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 al 26 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sulle vicende di Agnese che non sarà affatto dispiaciuta della partenza di suo marito Giuseppe e si consolerà tra le braccia di Armando. Intanto Tina si ritroverà a fare una brutta scoperta mentre Umberto farà una proposta al giovane Marco, nipote della contessa Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 22 al 26 novembre: Agnese si 'libera' del marito Giuseppe

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 26 novembre 2021, rivelano che Agnese sarà l'unica componente della famiglia Amato che non sarà per niente provata e dispiaciuta della partenza Giuseppe.

L'uomo, infatti, pur di non svelare ai suoi figli la verità su quello che è accaduto in Germania, ha accettato di trasferirsi di nuovo e in questo modo "scappare" via dalle sue responsabilità.

Di conseguenza, Agnese cercherà di andare avanti con la sua vita e potrà contare ancora una volta sull'appoggio e sul sostegno di Armando, che sarà al suo fianco.

Tina scopre la tresca tra Agnese e Armando

In queste nuove puntate della soap opera, i due si ritroveranno a vivere anche un momento di intimità. Ritrovandosi da soli in caffetteria, Agnese e Armando si lasceranno andare ad un bacio appassionato.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che i due amanti, credendo di essere completamente soli, si lasceranno trasportare dal sentimento ma non sanno che c'è Tina che, di nascosto, assisterà alla scena.

E così, sarà proprio la figlia di Agnese a scoprire la tresca clandestina che c'è tra sua mamma e Armando: un duro colpo per la giovane Amato che non la prenderà benissimo.

Marco riceve una proposta da Umberto: trame Il Paradiso 6 al 26 novembre 2021

Occhi puntati anche su Marco Di Sant'Erasmo: le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 26 novembre, rivelano che Umberto avendo appreso della passione del giovane ragazzo per il giornalismo, gli farà una proposta.

Guarnieri, infatti, proporrà al nipote della contessa di entrare a far parte del team della rivista Paradiso Market. Una proposta che verrà subito accolta positivamente dal giovane Marco, dato che in questo modo potrà stare anche a stretto contatto con Gemma, di cui sembra essere infatuato.

Intanto Agnese comincerà ad avere un fortissimo sospetto.

Le trame della soap opera di Rai 1 rivelano che la donna comincerà a temere che suo figlio Rocco sia innamorato di un'altra donna e ne parlerà con Armando, chiedendo un consiglio su come cercare di gestire la situazione con Maria, che pure avrà dei sospetti sul conto del fidanzato.