Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 che nella settimana dal 22 al 26 novembre vedrà importanti novità per i protagonisti.

Rocco e Maria saranno in crisi e la ragazza deciderà di raggiungerlo a Roma per chiarire. La partenza di Giuseppe, invece, avvicinerà ancora Agnese ad Armando che si baceranno e saranno sorpresi da Tina.

Inoltre ci sarà un bacio anche tra Umberto e Flora. Marco, invece, inizierà a lavorare per il Paradiso Market, ma tra lui e Stefania sarà subito antipatia.

Rocco e Maria in crisi, la ragazza vorrà vederci chiaro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 22 al 26 novembre, raccontano che Maria vedrà delle foto di Rocco sul giornale che lo ritraggono con una bella ragazza e questo la preoccuperà. Quando la ricamatrice proverà a contattare il suo fidanzato, scoprirà con sua sorpresa che ha cambiato alloggio e non le ha detto niente e questo la metterà ancor di più in agitazione, tanto che deciderà di raggiungerlo a Roma per chiarire la situazione.

Nel frattempo, Gemma sarà delusa nel vedere Marco in compagnia di Luisa, anche se la venere non saprà che il nipote di Adelaide la frequenta solo per interesse. La figlia di Veronica e Marco, in ogni caso, saranno destinati a rivedersi ancora al Paradiso e più tardi si scoprirà che il nipote di Adelaide ha scritto un articolo su uno sfratto in maniera poco onesta.

A difendere chi ha subito lo sfratto è il padre di Luisa, per questo Marco la frequentava e quando non ne avrà più bisogno si farà avanti con Gemma. L'articolo di Sant'Erasmo non passerà inosservato di un'attenta appassionata di giornalismo come Stefania e presto la signorina Colombo scoprirà che l'autore e il ragazzo che sta frequentando Gemma sono la stessa persona.

Più tardi Umberto proporrà al nipote di Adelaide di iniziare a scrivere per il Paradiso Market e il giovane non si lascerà scappare questa occasione, ma Stefania non nasconderà la poca stima che nutre per lui.

Tina fisserà la data dell'operazione: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella settimana de Il Paradiso delle signore 6 dal 22 al 26 novembre, a casa Amato arriverà il telegramma di Giuseppe arrivato in Germania.

I suoi figli, ignari del vero motivo della partenza, saranno commossi, mentre Agnese sarà indifferente. Per Tina, inoltre, saranno giorni importanti perché sarà fissata la data dell'operazione e riceverà anche una gradita sorpresa da parte di Vittorio.

Agnese, intanto inizierà a preoccuparsi per Maria e Rocco e parlerà della situazione dei due fidanzati con Armando che faticherà a tenere le distanze con Agnese. Per i due, tuttavia, ci saranno ancora occasioni per stare insieme, soprattutto quando il giovane chiederà a sua madre e al magazziniere di sostituirla in caffetteria per accompagnare Anna. Dopo tanto tempo, i due ex amanti saranno da soli e tra loro sarà inevitabile lasciarsi andare. Tina, a questo punto, vedrà il bacio tra sua madre e Armando.

Flora e Umberto si lasceranno andare: anticipazioni settimana dal 22 al 26 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 novembre rivelano che Flora riceverà da Cosimo una foto di suo padre che la farà nuovamente insospettire. La giovane stilista si introdurrà furtivamente nello studio di Umberto e il commendatore la sorprenderà. Tra i due, tuttavia, succederà qualcosa di totalmente imprevisto: si baceranno, anche se decideranno di tenere nascosto a tutti quanto è accaduto tra loro.

Infine, Marcello inizierà a pensare di voler vivere alla luce del sole la sua storia con Ludovica, ma quest'ultima non sarà ancora convinta di lasciarsi andare in questo senso.