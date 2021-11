Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda per il mese di dicembre 2021 si preannunciano dense di colpi di scena.

A svelare un po' di anticipazioni su quello che succederà nel corso dei nuovi appuntamenti previsti su Rai 1, è stato l'attore Emanuel Caserio, che veste i panni di Salvatore Amato, il quale ha annunciato che sono previsti dei nuovi ritorni in scena nel cast.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di dicembre, prevedono dei nuovi ritorni di personaggi che hanno fatto parte del cast e che sono usciti di scena.

A svelarlo è stato l'attore di Salvatore Amato, il quale ha ammesso che le puntate del periodo natalizio saranno a dir poco imperdibili per tutti i telespettatori e fan della soap opera in onda su Rai 1.

"Entro Natale verranno fuori molto altarini e non so come ci arriveremo a Natale tutti quanti, male molto male", ha ammesso il giovane Emanuel Caserio, diventato uno dei volti di spicco di questa fortunata soap, seguita da una media di circa due milioni di spettatori al giorno.

Gli spoiler di Caserio sulle puntate de Il Paradiso 6 di dicembre: tornano vecchi personaggi

"Ci saranno dei ritorni di altri personaggi? Sì, assolutamente sì", ha aggiunto l'attore in merito a quello che succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 del mese di dicembre.

Alcuni fan sperano che uno di questi ritorni abbia a che fare con quello di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti che scelse di lasciare Milano per trasferirsi in America.

Tuttavia, stando a quanto apprende Blasting News, al momento in questa sesta stagione non è previsto un rientro in scena dell'attrice di Marta.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6: ecco cosa succede a dicembre

In attesa di vedere in onda queste nuove attesissime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse durante il mese di dicembre e il periodo natalizio, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera rivelano che per l'ultimo mese dell'anno ci saranno delle modifiche al palinsesto.

I nuovi episodi de Il Paradiso 6, infatti, non andranno in onda tutto il mese di dicembre, bensì fino a venerdì 24 dicembre, quando andrà in onda la puntata di Natale con tutti i protagonisti della soap.

La settimana successiva, quindi da lunedì 27 dicembre la soap non verrà trasmessa su Rai 1 e questa sospensione proseguirà fino al 31 dicembre. Gli appuntamenti in prima tv assoluta con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, riprenderà nuovamente dal 3 gennaio 2022, come sempre nella fascia oraria delle 15:55 circa.