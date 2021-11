L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua ad essere uno dei più seguiti del palinsesto pomeridiano di Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate che saranno in onda nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e novità legate in primis al personaggio di Vittorio Conti. Per il celebre proprietario del grande magazzino, infatti, arriverà il momento di voltare pagina e di andare avanti dopo la delusione sentimentale che gli è stata inflitta da sua moglie Marta.

Vittorio riprende in mano la sua vita dopo l'addio di Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, la sesta stagione de Il Paradiso delle signore segnerà una importante svolta per Vittorio Conti che, finalmente, riuscirà a riprendersi dopo un periodo in cui ha sofferto tanto per amore.

Per Conti, infatti, non è stato affatto semplice lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio con Marta, dato che l'uomo è stato lasciato da sua moglie, malgrado l'avesse pregata di non lasciarlo e di restare al suo fianco per portare avanti insieme il Paradiso delle signore.

Marta, però, ha scelto di andare avanti per la sua strada e, stando a quanto apprende Blasting News, per il momento non è previsto un suo rientro nel corso della sesta stagione della soap opera che tutti i giorni appassiona una media di circa due milioni di spettatori.

Vittorio Conti ritrova l'amore dopo un periodo buio

Tuttavia, nonostante l'addio di Marta, Vittorio Conti riprenderà in mano le redini della sua vita sentimentale e come ha svelato lo stesso Alessandro Tersigni, ci sarà una "donna del passato" che tornerà a fargli battere il cuore e che lo porterà a credere di nuovo nell'amore.

Conti, quindi, ritroverà l'amore dopo un periodo buio: potrebbe essere Tina Amato con la quale, in questo inizio stagione della soap opera, ha dimostrato di avere un ottimo feeling?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni future de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Sandro Recalcati, l'ormai ex compagno di Tina Amato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno di Sandro, l'ex di Tina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La donna, da quando è rientrata a Milano, non ha confessato apertamente ai suoi familiari di essersi lasciata con Sandro, ma ben presto la verità verrà a galla.

Come se non bastasse, nel corso della lunga sesta stagione de Il Paradiso, è previsto anche il rientro a Milano di Sandro.

A svelarlo, in anteprima, è stato l'attore Luca Capuano che qualche giorno fa sui social ha postato un selfie sul set della celebre soap opera di Rai 1, annunciando così il suo rientro in scena dopo un periodo di assenza.

Come reagirà Tina di fronte al ritorno del suo ex Sandro? Tra i due sboccerà di nuovo l'amore oppure no? Lo scopriremo nel corso delle puntate future della soap.

Agnese e Giuseppe ai ferri corti nelle nuove puntate de Il Paradiso 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ci sarà spazio anche per le novità legate alla coppia composta da Agnese e Giuseppe.

I due si ritroveranno ai ferri corti nel momento in cui la donna scoprirà tutta la verità sul tradimento di suo marito e sull'esistenza di un figlio segreto.

Per i due coniugi ci sarà un momento di grande crisi che potrebbe anche portarli a scegliere di chiudere il loro matrimonio e voltare pagina definitivamente.

Spazio anche alle vicende del giovane Salvatore Amato che continuerà ad essere alle prese con Anna Imbriani.

In una recente intervista, l'attore Emanuel Caserio ha ammesso che nonostante la ritrosia di Anna, il suo Salvatore non si arrenderà così facilmente e fino alla fine cercherà in tutti i modi di poter conquistare il cuore della nuova arrivata al Paradiso.

Riuscirà finalmente, anche lui, a ritrovare il sorriso e l'amore dopo le sofferenze per Gabriella? La verità verrà fuori nel corso di questa sesta stagione della soap.