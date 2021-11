Prosegue l'appuntamento con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo mese e una nuova puntata piena di sorprese, quella che andrà in onda mercoledì 1 dicembre 2021. Le anticipazioni rivelano che Salvatore nutrirà il desiderio di trascorrere il Natale in compagnia del padre in Germania. Tuttavia Agnese andrà in crisi: il figlio non è al corrente che il padre ha un'altra famiglia. Nel frattempo Irene temerà che il rapporto tra Gemma e Stefania possa indurre la figlia di Ezio ad allontanarsi da lei.

Dopo aver appreso che Tina non accetta la relazione tra Agnese e Armando, la sarta prometterà alla figlia di non vedere più il capo magazziniere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina decide di affrontare Armando

Nel corso del cinquantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 1 dicembre 2021, Agnese prometterà alla figlia di non vedere più Armando. L'idea di sapere che la figlia non accetta la relazione tra la sarta e il capo magazziniere tormenterà la mamma degli Amato. Dopo la scelta di Agnese, Tina deciderà di affrontare il signor Ferraris per chiarire definitivamente questa questione. Nel frattempo al grande magazzino ci sarà fermento per la sfilata dove verrà presentata la nuova collezione realizzata da Flora.

In vista dell'evento, il direttore dell'atelier farà un discorso per motivare tutto il suo staff. Vittorio rivelerà alle Veneri che saranno impegnate in prima persona per la buona riuscita della sfilata. Tutte le commesse saranno chiamate a dare il massimo per rendere la sfilata attraente e d'impatto.

lI Paradiso 6, Salvatore vuole trascorrere il Natale da Giuseppe

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 1/12, rivelano nel dettaglio che Irene sarà sempre più preoccupata a causa della signorina Zanatta. La venere bionda temerà che la vicinanza tra Gemma e Stefania possa fare allontanare la figlia di Ezio Colombo da lei.

Tuttavia la signorina Cipriani deciderà di giocare tutte le carte a sua disposizione per convincere la sua migliore amica a non trasferirsi a casa del padre. La relazione ormai non più segreta tra Agnese e Armando non sarà ancora terminata. Il capo magazziniere cercherà in tutti i modi di convincere Agnese a rivelare tutta la verità su Giuseppe a chi ancora non lo saprà. Così facendo, i figli di Agnese potrebbero rendersi conto dell'errore commesso dal padre e potrebbero accettare più facilmente la relazione tra lui e la sarta. Intanto a casa Amato, Salvatore sarà felice ed innamorato. La mancanza del capo famiglia però si farà sentire nel cuore dei ragazzi. In vista delle festività natalizie, il titolare della Caffetteria proporrà di trascorrere il Natale tutti insieme in Germania con Giuseppe. Tina e Agnese andranno in crisi perchè non sapranno come gestire questa situazione.