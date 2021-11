Capita spesso che attori di attuali fiction di Rai1 siano ospiti ai Soliti Ignoti, talk show condotto da Amadeus. Domenica 31 ottobre è toccato ai due attori che impersonano la contessa di Sant'Erasmo e Marcello Barbieri nella soap de Il Paradiso delle Signore. Vanessa Gravina e Pietro Masotti durante la loro partecipazione al programma hanno lasciato trapelare alcune anticipazioni su come si evolverà il loro rapporto nei prossimi episodi della fortunata soap.

Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Marcello ospiti ai Soliti Ignoti

Domenica 31 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata dei Soldi Ignoti.

Come spesso accade, in studio sono presenti alcuni attori che prendono parte a fiction attuali. Questa volta a fornirci qualche spoiler in più sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono stati Vanessa Gravina e Pietro Masotti. Gli attori che interpretano i personaggi di Adelaide di Sant'Erasmo e Marcello Barbieri hanno rivelato, durante la puntata condotta da Amadeus, che nei prossimi episodi della soap accadranno tantissimi colpi di scena nel loro rapporto. Chi segue la soap ha potuto constatare che Marcello non è ben visto agli occhi della Contessa di Sant'Erasmo. "Io sono un po’ nemica di questo personaggio (Marcello)", ha rivelato l'attrice. La cognata di Umberto Guarnieri non si è mostrata d'accordo sull'unione di Ludovica e Marcello.

La donna avrebbe preferito una persona molto più abbiente per Brancia, capace di tenerle testa e sostenerla economicamente. Situazione un po' scomoda per Marcello, con il suo umile lavoro in Caffetteria e qualche vecchio problema con la giustizia. Nei prossimi appuntamenti della soap però il loro rapporto subito una svolta: "Qualcosa accadrà ma non possiamo dire cosa", ha confessato Vanessa Gravina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attrice di Adelaide ai Soliti Ignoti: 'Storie avvincenti'

Durante la puntata dei Soliti Ignoti, l'attrice Vanessa Gravina e Pietro Masotti hanno voluto complimentarsi per il successo del sesto ciclo della soap: "Questa quarta stagione sta andando molto bene, storie sono sempre più avvincenti e appassionanti". Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano infatti che non mancheranno i colpi di scena.

A tenere banco ci sarà la famiglia Colombo, Ezio e Gloria dovranno decidere se raccontare tutta la verità a Stefania. Non mancheranno anche gli scontri tra Adelaide e Flora Ravasi, rivelatasi un pericolo per la contessa di Sant'Erasmo. Il ritorno di Cosimo Bergamini infatti farà tremare l'intera Villa Guarnieri. Il marito di Gabriella darà infatti delle informazioni importantissime su Ravasi alla stilista americana