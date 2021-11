All'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore l'arrivo di Flora Gentile Ravasi ha messo in allerta Adelaide, spaventata all'idea che la figliastra potesse danneggiarla per via della morte di Achille. Dopo alcune settimane di quiete, nelle quali la giovane statunitense è apparsa innocua, la contessa si troverà presto a dover fronteggiare gli interrogativi di Flora sul padre e sulla sua morte. Ciò accadrà a partire dalle puntate dall'8 al 12 novembre e si concretizzerà negli appuntamenti di mercoledì 10 e giovedì 11. Da lì in poi la costumista non mollerà la presa, decisa a far luce su ciò che è accaduto al genitore.

Dunque, le previsioni negative della contessa si avvereranno e presto emergerà la verità sul decesso del marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Flora decisa a fare chiarezza sulla morte del padre

Sin dalla scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore è apparso evidente che Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) avessero avuto un ruolo importante nella scomparsa di Achille Ravasi (Roberto Alpi), il marito della donna, morto in circostanze ancora poco chiare. L'arrivo in Italia della figlia illegittima del consorte ha complicato la situazione e, stando alle anticipazioni rilasciate online, presto le preoccupazioni della contessa riemergeranno.

Flora (Lucrezia Massari), infatti, deciderà di vederci più chiaro sulla morte del genitore. Sarà a partire dalle puntate in onda dall'8 al 12 novembre che le ricerche della stilista del Paradiso diventeranno più insistenti e la vicenda si complicherà con il ritorno di Cosimo (Alessandro Cosentini).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flora vuole incontrare Cosimo, Adelaide va nel panico: spoiler de Il Paradiso delle signore 10-11 novembre

Le indagini di Flora arriveranno ad una svolta nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda mercoledì 10 e giovedì 11 novembre 2021. Dopo aver avuto conferma della relazione tra Adelaide e Umberto e venuta a conoscenza delle accuse mosse da Cosimo Bergamini al commendatore Guarnieri, la stilista deciderà di partire alla volta di Parigi per poter ricavare dal giovane imprenditore qualche informazione utile alle sue ricerche.

Appresa l'imminente partenza della figliastra, la contessa andrà nel panico. La donna, infatti, teme che la giovane possa scoprire qualcosa di compromettente sul conto della famiglia Guarnieri. Tuttavia, accadrà un evento inaspettato e Flora annullerà il viaggio.

Cosimo dà a Flora informazioni preziose: puntata de Il Paradiso delle signore in onda l'11 novembre

La situazione in cui si troverà Adelaide diventerà ancor più intricata per via del rientro di Cosimo a Milano. Con l'arrivo del giovane imprenditore, tornato in Italia per sistemare gli affari di famiglia, Flora si risparmierà il viaggio e potrà confrontarsi con lui prima del previsto. Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda giovedì 11 novembre i due si incontreranno e avranno modo di parlare delle accuse di Bergamini fatte mesi prima nei confronti di Umberto.

La figlia di Achille rivolgerà al marito di Gabriella (Ilaria Rossi) delle domande sui rapporti tra Umberto, Adelaide e Ravasi. Cosimo finirà per rivelarle delle informazioni preziose che le apriranno gli occhi sulla famiglia Guarnieri.