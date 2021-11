Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che saranno trasmesse dal 15 al 19 novembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che si tornerà a parlare di Giuseppe e del rapporto sempre più problematico con Agnese. Da quando la donna ha scoperto la verità sul tradimento del marito non intende perdonarlo e per questo motivo gli comunica la sua intenzione di lasciarlo.

Questa decisione di Agnese darà il via ad una serie di episodi a catena, che porteranno l'uomo ad avere anche uno scontro con Armando.

Agnese chiude con Giuseppe e lo mette alle strette: trame Il Paradiso delle signore 15-19 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al prossimo venerdì 19 novembre, rivelano che Agnese non avrà alcuna intenzione di perdonare suo marito per i tradimenti e le bugie che le ha raccontato nel corso di questi mesi.

Per tale motivo Agnese metterà alle strette l'uomo: vuole che vada via di casa al più presto, dato che lei non avrà alcuna intenzione di continuare a stare con lui.

Un duro colpo per Giuseppe che, in un primo momento, proverà a non dar peso alle parole e alle richieste di sua moglie.

Col passare dei giorni, però, la situazione diventerà sempre più complicata e Giuseppe si ritroverà messo alle strette. La donna, infatti, gli chiederà a dire tutta la verità ai suoi figli su quello che ha combinato in Germania.

Per Giuseppe sarà un durissimo colpo dato che si renderà conto di essere ricattato dalla moglie e pur di non rovinare il rapporto con i figli, prenderà una drastica decisione.

Giuseppe Amato si scontra con il 'rivale' Armando

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 15 al 19 novembre, rivelano che Giuseppe annuncerà in fretta e furia la sua decisione di lasciare Milano e di tornare di nuovo in Germania.

L'uomo rassegnerà così le sue dimissioni al grande magazzino e nel farlo non nasconderà il suo desiderio di volersi vendicare di Armando, col quale non ha mai avuto un buon rapporto.

Sta di fatto che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, Giuseppe annuncerà la sua decisione di andare via da Milano e prima di salutare i suoi figli, sarà al centro di un'accesa lite che lo vedrà protagonista proprio con Armando e poi con sua moglie Agnese.

Occhi puntati anche su Flora Ravasi: le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste dal 15 al 19 novembre rivelano che per la ragazza arriverà il momento di scoprire tutta la verità sul conto del padre.

Flora scopre la verità sul padre: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 15 al 19 novembre

A fare chiarezza su Achille Ravasi, ci penserà Ludovica, la quale non si farà problemi a dire schiettamente e in faccia a Flora, che suo padre era un truffatore.

Un durissimo colpo per la ragazza, la quale resterà a dir poco delusa e amareggiata da questa confessione che la metterà in profonda crisi.

Successivamente, Flora si confronterà con Umberto Guarnieri e quest'ultimo proverà a rassicurarla e tranquillizzarla del fatto che lei non ha nulla a che vedere con le vicende torbide riguardanti suo padre e quindi che deve pensare ad andare avanti per la sua strada, incurante delle scoperte che ha fatto sul passato di Achille.