Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda per tutta la stagione tv 2021/2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sul futuro sentimentale di Vittorio Conti, che continuerà ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta stagione. Spazio anche alle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà messa alle strette sul caso della morte di Achille Ravasi, l'uomo che aveva sposato.

Vittorio ritrova l'amore: anticipazioni Il Paradiso 6, trame 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che questa nuova stagione segnerà un punto di svolta importante nella vita sentimentale di Vittorio Conti, dato che l'uomo riprenderà in mano le redini della sua vita e in questo modo si lascerà alle spalle la brutta delusione che gli è stata inflitta da Marta.

Un momento di svolta per Vittorio che, dopo essersi immerso a 360 gradi nel lavoro, per non pensare alla fine del suo matrimonio e all'addio di Marta, comincerà a guardarsi intorno.

I colpi di scena non mancheranno e lo stesso Tersigni, in una recente intervista, ha ammesso che ci sarà una "donna del passato" che riuscirà a far riprovare dei forti sentimenti e delle belle sensazioni al suo amato Vittorio, che sarà al centro delle trame di questa sesta stagione, premiata dal pubblico con ottimi ascolti.

Flora Ravasi indaga sulla morte di suo padre Achille: spoiler Il Paradiso 6

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni della stagione 2021/2022 de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al caso di Achille Ravasi.

Dopo che è stata appurata la morte dell'uomo che aveva sposato la contessa Adelaide, il suo decesso sembra essere ancora avvolto nel mistero assoluto, dato che non sono emersi ulteriori dettagli sulla causa della morte.

Ecco perché sua figlia Flora Ravasi deciderà di prendere in mano le redini della situazione: il suo obiettivo sarà quello di indagare sul conto di Achille e di arrivare così a scoprire tutta la verità su quanto è accaduto all'uomo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adelaide rischia il carcere sul caso Achille: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

I colpi di scena non mancheranno e, stando a quanto apprende Blasting News, la contessa Adelaide e Umberto non hanno detto tutta la verità sul conto di Ravasi.

A quanto pare, infatti, i due celerebbero un segreto legato al decesso di Ravasi che potrebbe venire a galla nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

La contessa, quindi, non è stata limpida circa le cause della morte di suo marito e, grazie alle indagini di Flora, potrebbe ritrovarsi nei guai con la giustizia, al punto da rischiare anche di finire in carcere.

Confermata già la settima stagione de Il Paradiso delle signore

Quali sono queste clamorose verità che Flora porterà alla luce nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi previsti su Rai 1 fino al 2022.

Intanto, la soap opera continua ad ottenere risultati d'ascolto molto importanti nel daytime della rete ammiraglia Rai, con picchi che hanno già toccato il 20% di share.

Un successo che non conosce ostacoli quello de Il Paradiso 6 che è stata già confermata per la sua settima stagione.

La soap opera, infatti, ci sarà anche nella prossima stagione televisiva e come da tradizione il nuovo ciclo di episodi prenderà il via a settembre.

Nei prossimi mesi, il cast porterà a termine le riprese della sesta stagione, dopodiché gli sceneggiatori si metteranno al lavoro per mettere a punto le trame, gli intrighi e le passioni che animeranno il grande magazzino guidato da Vittorio Conti nella settima stagione.