Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Vittorio Conti, che dopo aver sofferto per la fine del suo matrimonio con Marta, riuscirà a trovare finalmente un nuovo amore. Spazio anche alle vicende dalla contessa Adelaide che, per un po' di tempo, uscirà di scena dal cast della soap opera di Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022: Vittorio dimentica Marta dopo aver sofferto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che per Vittorio Conti arriverà il fatidico momento di lasciarsi alle spalle il passato e di archiviare la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri.

L'inizio di questa sesta stagione non è stato per niente facile per Conti, il quale ha dovuto ripartire da zero senza avere al suo fianco la moglie, che ha scelto di trasferirsi stabilmente in America per intraprendere il suo nuovo percorso professionale.

Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera rivelano che Conti riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso e l'amore.

Un nuovo amore per Vittorio Conti nella sesta stagione

A svelarlo è stato l'attore Alessandro Tersigni che, in una recente intervista, ha ammesso che per il suo Vittorio ci sarà un ritorno del passato che gli farà nuovamente battere il cuore.

Ma chi è questa donna che farà dimenticare il passato a Conti? In queste settimane, il proprietario del Paradiso ha stretto un buon rapporto con Tina Amato, anche se l'attrice in un'intervista ha ammesso che quello tra lei e Vittorio è un semplice rapporto di amicizia.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Conti nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda tra il 2021 e il 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della contessa Adelaide.

Adelaide esce di scena dal cast: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

L'attrice Vanessa Gravina, infatti, ha svelato in anteprima che in questa sesta stagione ci sarà un momento in cui uscirà di scena dal cast della soap opera.

Per più di un mese, infatti, Adelaide non sarà presente nel cast della sesta stagione: l'attrice ha ammesso di dover abbandonare le riprese per dedicarsi agli impegni teatrali.

Ma come verrà giustificata la sua uscita di scena di un mese dal cast de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.