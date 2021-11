L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua ad essere uno dei più visti del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda tra il 2021/2022 in televisione, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti, che si ritroverà a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale dopo un periodo decisamente buio e caratterizzato dall'addio di sua moglie Marta. Occhi puntati anche sulle vicende della contessa Adelaide, che si ritroverà ricercata dall'Interpol.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 2021/2022: nuovo amore per Vittorio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la stagione tv 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al personaggio di Vittorio Conti.

Dopo aver fatto i conti con l'addio di sua moglie Marta che ha deciso di lasciare tutto e tutti per trasferirsi in America, ecco che Conti tornerà a riprendere in mano le redini della sua esistenza, consapevole del fatto che non può vivere di solo lavoro.

E così, gli spoiler delle prossime puntate di questa sesta stagione, rivelano che per lui ci sarà l'arrivo di un nuovo amore. Una donna entrerà a far parte della vita di Vittorio, facendogli provare delle emozioni e delle sensazioni che Conti non sentiva da svariato tempo.

Una nuova donna farà battere il cuore a Vittorio

Insomma una nuova donna farà capolinea nella vita del proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, anche se non si sa se sarà davvero Tina Amato, complice il fatto che l'attrice in una recente intervista ha ammesso che per il momento lei non è ancora pronta per voltare pagina dopo la fine del suo matrimonio con Sandro Amato.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore di questa stagione 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per delle clamorose novità legate al personaggio della contessa.

Adelaide finisce nei guai: anticipazioni Il Paradiso 6 2021/2022

L'attrice di Adelaide, in una recente intervista, ha ammesso che per l'astuta contessa sono in arrivo delle trame a dir poco intricate, legate ancora una volta al giallo che ruota intorno alla morte misteriosa di Achille Ravasi.

Dopo il decesso dell'uomo, sono ancora tanti i punti oscuri che non sono stati chiariti e che metteranno la contessa nei guai, dal momento in cui Flora Ravasi continuerà a portare avanti le indagini per arrivare alla verità dei fatti.

La contessa Adelaide, nella seconda parte di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, sarà addirittura costretta a scappare via dalla sua abitazione, dato che si ritroverà ricercata dall'Interpol.

Riuscirà anche questa volta ad avere la meglio e, soprattutto, a far sì che non finisca dietro le sbarre? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 1, che continua ad appassionare più di due milioni di fedelissimi al giorno.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana, ci sarà spazio anche per dei nuovi ritorni che non passeranno inosservati.

Il ritorno di Sandro nelle nuove puntate de Il Paradiso 6

Uno di questi porta il nome di Sandro Recalcati, l'ormai ex marito di Tina Amato, che rimetterà piede in città dopo la loro separazione.

Una presenza che non passerà inosservata, dato che Tina in questo periodo ha cercato di allontanarsi dal suo passato ed ha provato a voltare pagina. Come reagirà nel momento in cui Sandro ritornerà a Milano?

Occhi puntati anche su Giuseppe Amato: il marito di Agnese ha lasciato la città per tornare di nuovo in Germania dopo che sua moglie ha scoperto la verità sui tradimenti.

Prima di andare via, però, Giuseppe ha promesso vendetta soprattutto nei confronti di Armando. Non si esclude, quindi, che nel corso di questa lunga sesta stagione de Il Paradiso, il capofamiglia di casa Amato possa ritornare di nuovo a Milano e risolvere tutte quelle questioni che sono rimaste in sospeso con sua moglie e con Armando.