Proseguono gli appuntamenti su Rai 1 con l’amatissima fiction Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate che andranno in onda, i personaggi si ritroveranno ad avere a che fare con moltissime novità. Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Adelaide inizierà a nutrire dei sospetti nei confronti di Flora e per tale ragione architetterà un piano al fine di smascherarla. Agnese si troverà invece in difficoltà dopo che Salvatore avrà scoperto della sua relazione con il magazziniere Armando.

Spoiler il Paradiso delle Signore, puntata del 7 dicembre: Agnese rimprovera Armando

La Contessa inizierà ad avere dei forti dubbi sul comportamento di Flora. Adelaide deciderà così di tendere una trappola alla donna, architettando un piano che darà presto i suoi frutti. Stefania e Marco invece, inizieranno a lavorare insieme all’interno della redazione su richiesta di Vittorio. Salvatore scoprirà della relazione tra la madre e Armando. A racontare una parte della verità al figlio di Agnese sarà proprio il magazziniere. Agnese affronterà Armando, rimproverandolo per aver parlato con il figlio.

Tra Marcello e Ludovica le cose sembrano andare abbastanza male. Per i due infatti, sarà sempre più evidente il dislivello delle loro classi sociali.

Momenti difficili anche per Colombo e il di Sant’Erasmo. I loro rapporti professionali saranno sempre più complessi. Marco continuerà a fare la corte a Gemma. Al Paradiso, come ogni anno inizierà l’allestimento dell’albero di Natale. Proprio questa occasione potrebbe rivelarsi per Dora il momento adatto per approcciarsi a Nino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 10 dicembre: Agnese sotto pressione

I rapporti tra Agnese e Salvatore saranno parecchio burrascosi dopo che quest’ultimo sarà venuto a conoscenza della relazione della madre. La donna, parecchio affranta per tutta la situazione, dimenticherà il ferro da stiro accesso all’interno dall’Atelier.

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 9 dicembre, Vittorio chiederà ad Agnese di prendersi una pausa dal lavoro. La dimenticanza della madre di Salvatore avrebbe infatti potuto causare un forte incendio al Paradiso, mettendo tutti a repentaglio. Agnese dovrà fare i conti anche con un brutto malore.

Tina sarà fortemente agitata perchè la data del suo intervento è stata fissata. Umberto rimarrà deluso da Flora nella puntata del 10 dicembre. L’uomo non si sarebbe mai aspettato che Flora potesse ingannarlo. Tra Gemma e Marco scatterà il primo bacio, nonostante Stefania sia totalmente contraria a questa relazione.