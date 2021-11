Le puntate attualmente in onda de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Fra le vicende narrate nella fiction, sta tenendo banco il giallo non risolto che ruota attorno alla morte di Achille Ravasi. Flora, figlia del defunto marito della contessa, è arrivata a Milano ed ha iniziato a lavorare nel negozio diretto da Vittorio Conti. Nel frattempo, Adelaide si è preoccupata fin da subito per la presenza della stilista nel capoluogo lombardo. Intanto, Cosimo Bergamini rientrerà dalla Francia, conoscerà Flora e le fornirà informazioni interessanti su Achille.

A quel punto, la contessa si sentirà stretta all'angolo.

Il paradiso delle signore, anticipazioni al 12/11: Flora indaga su Achille, Adelaide si preoccupa

Flora Gentile ha ricevuto una lettera da Achille e ne è venuta in possesso dopo la morte di suo padre. Quando Adelaide ha appreso della missiva del suo defunto marito si è preoccupata del contenuto, pensando potessero esserci all'interno informazioni compromettenti sul suo conto. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la stilista continuerà le sue indagini sulla morte di suo papà e la contessa sarà preoccupata, soprattutto quando scoprirà che Flora vorrà andare a Parigi, dove vive Cosimo Bergamini.

Il Paradiso delle signore, trame al 12/11: Flora resta a Milano perché torna Cosimo, Adelaide trema

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore saranno decisive per scoprire cosa è accaduto ad Achille Ravasi e sapere se Adelaide e Umberto avranno avuto un ruolo nell'incidente che ha causato la morte dell'uomo. Infatti, ci sarà un colpo di scena, perché Flora, che era intenzionata ad andare in Francia dal marito di Gabriella, non dovrà più partire in quanto Cosimo farà il suo rientro nel capoluogo lombardo.

Nella settimana dall'8 al 12 novembre, la figlia di Achille conoscerà Bergamini e riceverà da lui preziose informazioni in merito a suo papà.

Il Paradiso delle signore: Adelaide riceve la visita di suo nipote Marco di Sant'Erasmo

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, entrerà nel cast un nuovo personaggio legato ad Adelaide.

Infatti, nell'episodio che andrà in onda su Rai 1 venerdì 12 novembre, Marco di Sant'Erasmo arriverà a Villa Guarnieri. Il giovane, nipote della contessa, è un giornalista, figlio di una ricca famiglia di editori. Non resta pertanto che attendere i prossimi episodi della fiction, per scoprire se il giallo sulla morte di Achille Ravasi verrà risolto, se Flora Gentile riuscirà a venire a capo di cosa è accaduto a suo padre e se Adelaide e Umberto saranno in qualche modo legati alla vicenda.