Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1 e, fra le storie attualmente in onda in televisione, stanno tenendo banco le vicende legate alla famiglia Colombo. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi nella settimana fra lunedì 15 e venerdì 19 novembre, rivelano che verrà raccontato cosa accadrà fra Gloria e Ezio. La capocommessa, infatti, darà un consiglio al direttore commerciale della Palmieri, riguardo la loro figlia, ma il papà di Stefania non prenderà bene l'intromissione della moglie nella sua vita privata.

Nel frattempo, Stefania verrà apprezzata da Vittorio Conti, per le sue qualità di giornalista.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 15 al 19 novembre: Gloria dà un consiglio a Ezio

Durante le puntate de il Paradiso delle signore, che andranno in onda fino al 19 novembre, ci sarà spazio per le vicende familiari della famiglia Colombo. Infatti, dopo che Ezio aveva scoperto che sua moglie Gloria viveva a Milano ed era anche la responsabile di sua figlia nel negozio di moda diretto da Vittorio Conti, le aveva chiesto di non intromettersi nelle loro vite. Nei prossimi episodi della fiction Rai, i genitori di Stefania avranno ancora un incontro e le cose non andranno bene fra di loro, perché Gloria darà un consiglio al direttore commerciali della Palmieri, ma Ezio non gradirà la cosa.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Ezio reagisce male alle parole di Gloria

In particolar modo, Gloria, che ha a cuore il benessere di sua figlia, suggerirà a Ezio di non forzare la mano con Stefania. La capocommessa de Il Paradiso delle signore, riterrà più giusto agire con calma nella richiesta di trasferimento della commessa a casa Colombo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento, infatti, Stefania sta vivendo con le sue amiche e colleghe e, per Gloria, sarebbe meglio non affrettare le cose, facendo traslocare la figlia in un altro appartamento. A quel punto, sentendo le parole di Moreau, Colombo non reagirà bene e sarà contrario, pertanto, all'intromissione della consorte nella sua vita.

Il Paradiso delle signore, trame al 19/11: la figlia di Gloria e Ezio si guadagna la stima di Vittorio

Nel frattempo, mentre i suoi genitori avranno nuovamente differenze di vedute, Stefania chiederà di potere assistere all'intervista di Flora. Infatti, la stilista del Paradiso sarà protagonista di un servizio sul nuovo numero della rivista e la Venere, essendo appassionata di giornalismo, vorrà essere presente. In quell'occasione, la figlia di Gloria e Ezio si guadagnerà ancora di più la stima di Vittorio Conti. Il direttore del negozio, vedendo la commessa durante l'intervista a Flora, si accorgerà delle doti notevoli della sua dipendente. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Colombo.