Il mese di dicembre al Paradiso delle signore 6 inizierà con una puntata molto importante per Agnese (Antonella Attili). Secondo le anticipazioni della puntata numero 58 di mercoledì 1° dicembre, infatti, la donna prometterà a Tina (Neva Leoni) di chiudere la sua relazione con Armando (Pietro Genuardi) e la ragazza deciderà di affrontare il capomagazziniere. Quest'ultimo, invece, inviterà Agnese a dire la verità su Giuseppe (Nicola Rignanese) ai suoi figli, anche perché Salvatore (Emanuel Caserio) proporrà un Natale in Germania. Nel frattempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) farà un discorso alle sue commesse affinché diano il massimo in vista della sfilata, mentre Irene avrà timore di perdere Stefania a causa di Gemma.

L'addio di Agnese ad Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 1 dicembre, Tina riuscirà a strappare una promessa ad Agnese: la donna, infatti, la rassicurerà del fatto che non vedrà più Armando. Nel frattempo, la cantante deciderà che la cosa migliore da fare sia affrontate il capomagazziniere e per lui sarà inevitabile provare a convincere Agnese a dire ai suoi figli la verità sul tradimento di Giuseppe. Secondo Armando, infatti, non è giusto che Agnese continui a rinunciare alla sua felicità per un uomo che non si è fatto scrupoli nell'ingannare la sua famiglia e Tina e Salvatore dovrebbero conoscere come sono andati realmente i fatti.

I timori di Irene di allontanarsi dalla sua amica Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda il 1° dicembre, Vittorio Conti parlerà alle sue Veneri della prossima sfilata. La presentazione della nuova collezione disegnata da Flora Ravasi sarà sempre più vicina e il direttore del Paradiso chiederà alle ragazze di impegnarsi al massimo per rendere tutto più attraente.

Irene, invece, continuerà a non vedere di buon occhio il rapporto tra Stefania e Gemma e temerà di perdere la sua amica a causa della nuova arrivata. La venere bionda parlerà nuovamente con la signorina Colombo per convincerla a non allontanarsi da lei.

Salvatore vorrebbe stare vicino a suo padre: anticipazioni puntata di mercoledì 1 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 1° dicembre raccontano che nella puntata di mercoledì Salvatore, ignaro di tutto, proporrà di riunire tutta la famiglia per Natale e trascorrere tutti insieme le feste in Germania. A casa Amato ci sarà un forte imbarazzo per la richiesta di Salvo, perché è l'unico che non sa del rapporto tra Agnese e Armando. Il giovane, inoltre, è convinto che suo padre sia partito per esigenze economiche e per questo vorrebbe fare in modo di non fargli passare il giorno di Natale da solo.