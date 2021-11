Da non perdere le Anticipazioni Tv delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 in prima visione assoluta. Vittorio e Tina saranno sempre più vicini, in particolare dopo la decisione di Giuseppe di lasciare Milano per tornare in Germania. La famiglia Amato si è divisa per l'ennesima volta, ma Conti non vuole che Tina ne risenta, anche perché deve trovare le forze necessarie per sottoporsi alla delicata operazione alle corde vocali, una decisione che ha preso non con leggerezza.

Anticipazioni Tv Il Paradiso delle signore

Armando ha fatto vedere a Maria una foto di Rocco. Niente di strano, se non fosse che una bella e avvenente ragazza, molto diversa da lei e decisamente più 'moderna', consegna il trofeo di una gara ciclistica al suo fidanzato.

Maria è gelosa e i suoi dubbi sono alimentati dalla poca considerazione che Rocco ha avuto per lei negli ultimi mesi, con quelle poche lettere e telefonate che le ha concesso.

La giovane Puglisi non vuole lasciare le cose in sospeso e così telefona a Rocco, scoprendo che ha cambiato alloggio e che ha preso una decisione così importante senza nemmeno avvisarla anzitempo. Che cosa sta combinando davvero il suo fidanzato, non avrà per caso una doppia vita a Roma? Maria prende così una decisione tanto difficile quanto necessaria.

Marco nei guai per un articolo sui poveri

Nella nuova puntata della Serie TV Il Paradiso delle signore, Stefania leggerà un articolo a dir poco imbarazzante sullo sfratto dei poveretti. Armando ne è indignato, così come la giovane Colombo.

Tuttavia, il nipote di Adelaide ha altre priorità e, incontrata Gemma al Circolo, riprende la piacevole conversazione di qualche giorno prima, scoprendo che è una Venere.

I due sono sempre più complici e vicini.

Il Paradiso delle signore, Vittorio sorprende Tina

Vittorio ha deciso di regalare un po' di spensieratezza a Tina prima dell'operazione e così, insieme al team della giovane, le organizza una bellissima sorpresa.

Conti prepara una cena a casa sua, alla quale invita anche Salvatore e Anna.

La bella Amato sorride dopo tanto tempo e capisce che, in compagnia di Vittorio, può ritenersi al sicuro e protetta: che stia nascendo un sentimento?

A proposito di amori appena nati, la cena a sorpresa organizzata da Vittorio per Tina sarà l'occasione per Salvatore di uscire allo scoperto, annunciando ai presenti la bella notizia del suo fidanzamento con Anna.

L'atmosfera è gioviale e serena e, per qualche ora, i problemi che incombono sulle vite di Vittorio, Tina, Salvo e Anna sembrano essere stati accantonati. Ancora per poco, visto che nelle prossime puntate della Serie TV campionessa di ascolti, per Tina arriverà una spiacevole sorpresa.