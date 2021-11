Da non perdere le anticipazioni Il Paradiso delle Signore relative alla puntata che andrà in onda martedì 30 novembre su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay. Stefania sta attraversando un momento piuttosto complicato della sua vita. Ha l'affetto del padre, ma deve vedersela con Gemma, la figlia di Veronica. Gemma è esattamente l'opposto di lei, punta in alto e non si fa scrupoli per ottenere ciò che vuole: sa anche che non vuole perdere l'affetto e le attenzioni di Ezio e Veronica e proprio per questo non si fa scrupoli nel mettere i bastoni tra le ruote alla sorellastra.

Tuttavia, i suoi pensieri ora sono concentrati su Marco Di Sant'Erasmo, il nipote della contessa Adelaide. Marco e Gemma si somigliano molto sul piano caratteriale, entrambi ambiziosi e disposti anche a scendere a compromessi per raggiungere i propri obiettivi. Il giovane viene assunto al grande magazzino per lavorare al Paradiso Market, visto che l'increscioso articolo sullo sfratto dei poveretti gli è costato il licenziamento da La Voce del mattino. Una mossa che farà alquanto insospettire Stefania. Che cosa c'è dietro questo cambio di rotta?

Il Paradiso delle Signore 6: Tina a disagio con Armando

Nelle nuove puntate della soap opera, Tina non smetterà di pensare al bacio che ha visto, continuando a credere che sua madre abbia tradito Giuseppe.

Del resto, non sa come siano andate realmente le cose. Agnese si ostina a mantenere il silenzio, anche a costo di perdere la faccia davanti ai suoi figli. Atteggiamento non condiviso da Ferraris, comunque disposto a starle accanto.

Intanto, il buon Salvatore ha paura della reazione della madre qualora venisse a sapere che ha intrapreso una storia d'amore con Anna.

Decide così di giocare d'anticipo, invitando la fidanzata e Agnese al cinema.

Stefania dubita di Vittorio

Marco Di Sant'Erasmo ha diversi lati oscuri, questo si è capito. Del resto, è il nipote della contessa e buon sangue non mente. Il giovane ha fatto però un passo falso pubblicando un articolo infamante sullo sfratto dei poveretti, tra l'altro sfruttando l'interesse della povera Luisa, che si è prostrata a tappetino pur di avere qualche minuto del suo tempo.

Sarà Vittorio ad assumere Marco come giornalista al Paradiso Market. Gemma è entusiasta, in questo modo avrà molto tempo per stargli accanto e conquistarlo.

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Stefania non sarà della stessa idea della sorellastra. La giovane Colombo si chiederà il reale motivo che si cela dietro l'assunzione dell'odiati Sant'Erasmo. Conti è un uomo corretto e sempre dalla parte della giustizia, cosa lo avrà spinto a prendere questa decisione? I dubbi e sospetti non lasceranno in pace Stefania.

Intanto, Gloria sarà sempre più triste e sconsolata nel vedere la felicità di Ezio e della sua nuova famiglia, sentendo di aver perso per sempre la possibilità di recuperare il loro rapporto.