Diverse novità emergeranno nella soap opera Il Paradiso Delle Signore nell'episodio del 24 novembre, in onda su Rai 1 alle ore 15:55.

Gli episodi precedenti de Il Paradiso delle Signore

Nelle precedenti puntate, Vittorio ha deciso di preparare una cena per Tina prima che la ragazza vada in ospedale a operarsi alle corde vocali e riprendere così la sua carriera di cantante. Alla cena è presente anche Salvatore, che sfrutta l'occasione per annunciare pubblicamente la propria relazione con Anna.

Nel frattempo Marco, che ancora corteggia Luisa per fini personali, scopre che Gemma è una "Venere" del magazzino milanese.

Adelaide invece ha l'occhio vispo e scopre Il Segreto del nipote.

Maria invece sta passando un brutto momento con Rocco: la ragazza, per mezzo l'intervento di Armando, ha visto una foto di giornale in cui il suo amato viene premiato da una donna molto attraente. Maria, vinta dalla gelosia, nel tentativo di rassicurarsi, proverà a fare una telefonata a Rocco per assicurarsi che le cose tra di loro vadano per il verso giusto, ad attenderla ci sarà però una brutta sorpresa: Rocco si è trasferito senza dire nulla.

Trame Il Paradiso delle Signore, puntata 24 novembre

Tina racconta alla madre di Agnese della cena organizzata da Vittorio. Il banchetto è stato anche un pretesto per rendere la giovane partecipe del prossimo evento che avrà luogo al Paradiso: il lancio della nuova collezione di Flora.

Intanto Stefania scopre che l'articolo mostratole da Armando è in realtà stato scritto proprio da Marco. Nel pezzo si raccontava la storia di una famiglia povera che è stata sfrattata e a difenderla era il padre di Luisa. Da qui si spiega che cosa spingeva Marco a corteggiare la ragazza borghese e, una volta ottenuto quanto desiderato, il ragazzo si allontana da lei e torna ad avvicinarsi a Gemma.

Quest'ultima sembra essere contentissima del ritrovato affetto e delle tante attenzioni che ora riceve dal suo amato. Le cose, tra i due, sembrano tornare alla normalità.

Il Paradiso delle Signore: i sospetti di Agnese

Agnese nutre a un forte sospetto nei confronti del nipote Rocco: teme che egli stia nascondendo una relazione illecita e, a conferma di ciò, ci sono varie prove, prima fra tutte il fatto che si sia trasferito senza avvisare nessuno.

La donna si sfoga con Armando sull'accaduto, il quale è sempre pronto ad ascoltare con gentilezza e immutato affetto le preoccupazioni di Agnese. Tuttavia, ora che Giuseppe è partito, l'uomo si sforza di resistere alla tentazione di andare oltre l'amicizia.

Flora, nel frattempo, riguarda attentamente le foto che le ha consegnato Cosimo, quando con sua grande sorpresa nota un dettaglio particolare su una delle immagini che ritrae il padre Achille Ravasi. La giovane non può più ignorare la faccenda e questa nuova scoperta riaccende i suoi sospetti.