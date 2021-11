Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore, ambientata in un negozio di abbigliamento della Milano degli anni 60. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'08 al 12 novembre 2021, tutti i giorni su Rai uno a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Tina sull'operazione, sulla reazione della famiglia Amato alla notizia dei malesseri della cantante, sulle indagini portate avanti da Flora sui Guarneri e sulla crisi matrimoniale di Agnese e Giuseppe.

Vittorio aiuta Tina

Le anticipazioni del Paradiso delle signore ci segnalano che Vittorio comprenderà la paura di Tina e deciderà di accompagnarla dal medico per rassicurala. Quest'ultimo, infatti, le consiglierà di sottoporsi all'intervento per recuperare la sua voce. Dopo di che Vittorio riuscirà a convincere la giovane a rivelare alla sua famiglia ciò che le sta succedendo. Giuseppe si dimostrerà scettico all'idea che la figlia si operi, mentre Agnese deciderà di sostenere la figlia grazie alle rassicurazioni di Conti. Nonostante ciò, Tina continuerà ad avere dei dubbi fino a quando non avrà modo di incontrare una sua fan grazie a Vittorio, che la porterà a prendere una decisione sull'operazione.

Agnese affronta il marito Giuseppe

Dopo aver saputo che Anna è vedova e ha una figlia, Salvatore si sentirà un pò confuso fino a quando la giovane non lo aiuterà ad affrontare i suoi problemi familiari. Più tardi, il ragazzo accompagnerà Anna ad incontrare sua figlia, rendendola molto felice. Flora continuerà ad indagare sui Guarneri per capire cosa è successo a suo padre prima di morire.

Poco dopo, la giovane deciderà di partire alla volta di Parigi per incontrare Cosimo Bergamini che la sorprenderà presentandosi a Milano poco dopo. In questo modo, Flora scoprirà che Umberto e Adelaide hanno una relazione. Più tardi, arriverà a casa Guarneri il nipote della contessa, Marco Di Sant'Erasmo.

Gloria verrà presentata a Veronica, mentre Irene cercherà di mettere Dora contro Gemma.

Stefania non approverà l'iniziativa dell'amica e cercherà di costruire un rapporto pacifico con la sorellastra. Don Saverio chiederà con insistenza a Giuseppe di rivelare alla moglie dell'esistenza di Petra. Nel frattempo, Agnese soffrirà per la crisi del suo matrimonio e troverà conforto in Armando. Più tardi, la donna avrà modo di trovare fra le cose di suo marito la foto di un bambino conservata in una busta proveniente dalla Germania, intuendo il motivo per cui Giuseppe ha preso i soldi dal loro libretto. Scoperto ciò, la donna affronterà il marito chiedendogli di rivelargli la verità sul figlio illegittimo.