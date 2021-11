Le avventure dello sceneggiato Il Paradiso delle signore sono sempre più travolgenti e ricche di colpi di scena inattesi. Negli episodi che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021, Agnese Amato affronterà il marito Giuseppe dopo aver scoperto per quale motivo ha preso del denaro dal suo libretto di risparmio.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 12 novembre: Tina preoccupata, Salvatore viene confortato da Anna

Nelle puntate della soap opera che verranno trasmesse su Rai Uno dall’8 al 12 novembre 2021, Gemma dopo essere stata assunta come venere al paradiso inizierà il suo primo giorno di lavoro e sin da subito avrà qualche diverbio con Irene.

Quest’ultima per fare un favore all’amica Stefania vorrà far licenziare la figlia di Veronica, un gesto che non piacerà per niente alla giovane Colombo. Irene dopo aver temuto che la figlia Gloria si sia allontanata da lei a causa di Gemma, non perderà tempo per chiederle delle delucidazioni. In seguito Cipriani cercherà di stringere un’alleanza con Dora, per farla schierare contro Gemma.

Nel contempo Vittorio quando vedrà Tina preoccupata per l’intervento che dovrà affrontare la accompagnerà dal medico, che consiglierà ancora una volta alla fanciulla di operarsi per recuperare la funzionalità delle sue corde vocali. Il direttore Conti soprattutto supporterà la cantante quando sarà finalmente sincera con i suoi genitori.

Giuseppe si mostrerà subito contrariato quando apprenderà dell’intervento a cui dovrà sottoporsi la figlia, invece Agnese verrà rassicurata da Vittorio.

Intanto Salvatore non saprà in che modo comportarsi, dopo aver appreso che Anna è vedova e madre. Quest’ultima dopo aver fatto sentire la sua vicinanza al barista siciliano, rimarrà stupita quando si dirà disposto a portarla da sua figlia.

Flora apprende che Umberto e Adelaide si amano, Giuseppe costretto a essere sincero con la moglie Agnese

Successivamente Flora continuerà a indagare sul padre Achille, mentre Veronica farà la conoscenza di Gloria. La stilista a sorpresa annuncerà di doversi trasferire a Parigi, una notizia che farà stare in ansia Adelaide, poiché temerà che la sua coinquilina potrebbe ricevere informazioni da Cosimo.

Quest’ultimo all’improvviso rimetterà piede a Milano facendo cambiare idea a Flora, dato che annullerà la sua partenza. Dopo aver conosciuto Cosimo, la nuova stilista del paradiso avrà la conferma che Umberto e la cognata si amano. Intanto a villa Guarnieri si presenterà Marco di Sant’Erasmo, il nipote della contessa Adelaide.

Nel frattempo Don Saverio non mollerà la presa su Giuseppe, visto che farà il possibile per spronarlo a mettere al corrente la moglie Agnese dell’esistenza della sua ex amante Petra. Intanto la signora Amato turbata per la crisi con il marito si farà confortare da Armando. Non passerà molto per vedere Agnese mettere le mani nella lettera contenente la foto di un bambino e spedita dalla Germania, dopo averla trovata tra gli effetti personali del consorte: grazie a questo indizio, la signora Amato capirà per quale ragione Giuseppe ha fatto sparire i suoi risparmi. Quest’ultimo per concludere verrà messo alle strette dalla moglie, e non avrà altra scelta oltre a quella di dirle la verità sul figlio illegittimo.