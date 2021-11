La sesta stagione della serie tv Il Paradiso delle Signore mantiene sempre viva la curiosità da parte dei fan.

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 da lunedì 22 a venerdì 26 novembre 2021, Maria Puglisi apprende che Rocco Amato non l’ha messa al corrente di una novità e così vuole andare a chiedergli delle delucidazioni sulla questione a Roma.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodi al 26 novembre: Tina sorprende la madre Agnese baciare Armando

Nelle puntate in onda su Rai 1 dal 22 al 26 novembre 2021, gli Amato apprenderanno tramite un telegramma che Giuseppe è giunto in Germania: i figli Tina e Salvatore saranno parecchio tristi, mentre Agnese (ancora su tutte le furie per essere stata tradita dal marito) non sarà affatto dispiaciuta per la sua partenza.

Intanto la giovane cantante Amato fisserà la data per la sua operazione alle corde vocali, mentre Vittorio per sorprenderla si servirà della complicità del suo team organizzando una cena a casa sua: Salvatore prenderà parte alla serata e approfitterà dell’occasione per annunciare di avere una storia con Anna. Tina comunicherà alla madre che parteciperà all’ideazione di un evento che si terrà al Paradiso, per il lancio della nuova collezione di Flora. Salvatore invece (per poter accompagnare Anna al paese come promesso per consentirle di incontrare la figlia) chiederà a Agnese e ad Armando di sostituirlo in caffetteria: quest’ultimo e la sarta quando rimarranno da soli si baceranno sotto lo sguardo sorpreso di Tina.

Gemma non nasconderà la propria delusione, dopo aver sorpreso Marco in compagnia di Luisa. Il nipote di Adelaide quando incontrerà nuovamente la sorellastra di Stefania, verrà a conoscenza che si tratta di una delle "veneri" del grande magazzino milanese.

A proposito della giovane Colombo, tramite Armando vedrà un articolo di Marco in cui ha raccontato la storia di dei poveri sfrattati: la figlia di Gloria non proverà alcuna stima professionale nei confronti del nuovo arrivato.

Marco invece - dopo ottenuto ciò che voleva da Luisa - prenderà le distanze dalla stessa, dopodiché inizierà a fare la corte a Gemma.

Maria invece (grazie ad Armando) avrà modo di vedere una foto di Rocco pubblicata su un giornale nella quale il ciclista riceve una coppa: la giovane ricamatrice si ingelosirà per il fatto che a consegnare il premio al suo amato sia stata una ragazza che non passa di certo inosservata.

Maria tenterà di mettersi in contatto con il suo fidanzato e scoprirà che lei non le ha detto di avere cambiato casa.

Agnese invece (dopo aver sospettato che nel cuore di suo nipote possa aver fatto breccia un’altra ragazza) parlerà della questione con Armando: quest’ultimo in tale circostanza farà di tutto per evitare un riavvicinamento tra lui e la sarta.

Nel frattempo Maria deciderà di raggiungere Rocco a Roma per chiarire.

Flora e Umberto sempre più vicini, Marcello vuole rendere pubblica la sua storia con Ludovica

Nel contempo Flora e Umberto si avvicineranno ulteriormente, mentre Cosimo farà avere alla stilista altre foto del suo defunto padre Achille, finendo per aumentare i suoi sospetti.

Intanto Adelaide si preoccuperà, quando saprà che sono state riaperte le indagini sul decesso di Ravasi.

Il commendatore Guarnieri, dopo aver sorpreso Flora nel suo studio, finirà con il baciarla. In seguito lo stesso Umberto, proporrà a Marco di scrivere una notizia per la rivista Paradiso Market: il nipote di Adelaide accetterà subito di lavorare nella redazione, sapendo che grazie a questo escamotage potrà avvicinarsi ancor di più a Gemma.

Flora e Umberto, dopo aver ripensato al bacio che si sono scambiati, decideranno di comune accordo di dimenticarsi quanto accaduto.

Successivamente Ludovica non la penserà alla stessa maniera di Marcello, quando manifesterà la volontà di rendere pubblico che si amano.