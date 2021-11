Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio n° 57 della sesta stagione raccontano che Tina si troverà a disagio quando sarà a tu per tu con Armando, mentre Marco sarà il nuovo giornalista del Paradiso Market. Ezio, invece, parrà sereno con la sua nuova famiglia formata da Veronica e Gemma, ma tale felicità di Colombo rattristerà non poco Gloria. Salvatore, infine, sarà preoccupato che Agnese possa scoprire la profondità del suo rapporto con Anna, così sceglierà di invitare tutte e due ad una serata al cinema per tastare il terreno.

Tina sarà a disagio quando si troverà a dialogare con Armando

Aver visto Agnese e il capo magazziniere Armando baciarsi fugacemente in Caffetteria, per Tina è stato un duro colpo, tanto che la giovane Amato non è riuscita a trattenere nemmeno per un istante il segreto, avvertendo la voglia di dirlo immediatamente alla madre.

Nella puntata di martedì 30 novembre de Il Paradiso delle Signore 6, difatti, tale disagio della cantante sarà oltremodo visibile, specialmente quando la stessa si troverà a tu per tu proprio con Ferraris.

Marco sarà un nuovo collaboratore del Paradiso Market

Le trame della soap opera italiana per l'episodio di martedì 30 novembre anticipano che Marco verrà scelto da Vittorio come nuovo collaboratore del Paradiso Market e vestirà i panni del giornalista.

Tale nuova figura professionale susciterà pareri contrastanti all'interno dell'atelier, in particolare per quanto riguarderà Stefania e Gemma.

Se da un lato la giovane Colombo non ne sarà affatto entusiasta, memore dell'articolo poco veritiero scritto da Di Sant'Erasmo sugli sfratti, dall'altro lato Zanatta sarà contenta di poter lavorare accanto a quel ragazzo che le piace molto.

Ezio apparirà felice con la sua nuova famiglia e ciò rattristerà Gloria

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di martedì 30 novembre rivelano che la nuova famiglia di Ezio, formata da Veronica, Gemma ma anche Stefania, sembrerà regalare armonia e felicità al signor Colombo.

La ritrovata serenità famigliare di Teresio, però, parrà non andare troppo a genio a Gloria, la quale sarà parecchio triste a riguardo.

Salvatore, intanto, nutrirà il timore che la madre possa venire a conoscenza del profondo rapporto sentimentale che il cameriere ha instaurato con la bella Imbriani.

A tal proposito, in ultimo, il giovane Amato deciderà di far conoscere meglio Agnese e Anna invitandole entrambe al cinema, provando magari a trovare il momento giusto per confessare alla madre la valenza del suo legame con la fidanzata.