La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è stata caratterizzata dal ritorno di uno dei personaggi della daily soap di Rai 1: Tina Amato.

L'attrice che la interpreta, Neva Leoni, ha recentemente concesso delle interviste ai settimanali DiPiù Tv e Tv Mia, rivelando una serie di aspetti interessanti riguardanti il suo personaggio. Da quando Tina ha fatto ritorno a Milano, numerosi spettatori hanno cominciato a ipotizzare la nascita di un sentimento con Vittorio Conti. Quest'ultimo ha in comune con Tina il "cuore spezzato", dovuto all'addio di Marta Guarnieri.

Poiché attualmente non è previsto il ritorno di Marta e considerata anche la rottura tra Tina e il marito Sandro Recalcati, in tanti telespettatori sperano in una love story tra questi due personaggi.

Nel frattempo l'attrice Neva Leoni ha parlato di questo argomento e ha svelato che cosa è accaduto con Sandro, parlando di un tradimento.

Neva Leoni spegne gli entusiasmi dei fan de Il Paradiso delle Signore in merito ad una love story con Vittorio

Il ritorno di Tina Amato ha reso felici i suoi familiari, i quali hanno però notato l'assenza di Sandro. La ragazza ha deciso di tenere tutti i suoi cari all'oscuro dal reale motivo che l'ha spinta a lasciare il marito, vale a dire un tradimento.

L'attrice Neva Leoni ha respinto la possibilità che tra il suo personaggio e il direttore del Paradiso delle Signore possa esserci qualcosa di più di una profonda amicizia.

A sentire l'interprete di Tina, la sorella di Salvatore e Antonio non è pronta a voltare pagina, in quanto "deve metabolizzare il tradimento subito".

Oltre a questo c'è anche un altro problema che la tormenta e che potrebbe danneggiarle la carriera da cantante: la giovane Amato ha riscontrato un problema alle corde vocali e dovrà essere operata.

Anche Vittorio Conti non è pronto a un nuovo amore, nonostante Marta Guarnieri sia partita e almeno per il momento non sia previsto il suo ritorno.

L'interprete di Tina de Il Paradiso delle Signore: 'Relazione fortemente osteggiata'

Come mai Tina non confida ai suoi familiari che il suo matrimonio è finito? Neva Leoni ha risposto anche a questa domanda: "La relazione tra Sandro e Tina è stata fortemente osteggiata", i suoi genitori infatti non vedevano di buon occhio tale legame in quanto lui era un uomo sposato.

Nonostante tutto, la sorella di Antonio e Salvatore ha scelto di ascoltare il cuore ed era partita per Londra con il suo amore. Dopo qualche anno di assenza Tina è tornata a Milano, tenendo all'oscuro i suoi del reale motivo della fine del suo matrimonio, anche perché dare loro ragione sarebbe un dolore troppo grande per lei.

Inoltre, siccome la sua famiglia ha sofferto moltissimo per i numerosi drammi affrontati quando Tina era oltremanica, la ragazza non vuole assolutamente che essi pensino che sia tornata a casa per scaricare i propri problemi su di loro.