Entrano nel vivo le nuove trame della soap Il Paradiso Delle Signore in onda nel mese di novembre. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda su Rai 1 in prima visione assoluta alle 15:55 mercoledì 24 novembre 2021. L'episodio può essere visto in streaming anche su RaiPlay, dove sono disponibili tutte le repliche.

Che cosa succederà nell'amata soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta? Vittorio ha promesso ad Agnese di proteggere Tina, e lo sta facendo. La sorpresa che le ha organizzato le ha fatto tornare il sorriso e dato un po' di forza per andare avanti e affrontare le sfide che l'hanno messa alla prova una volta tornata in città.

Non è un periodo semplice per la famiglia Amato: Agnese ha scoperto la doppia vita di Giuseppe, Tina deve operarsi alle corde vocali. Ora, la signora Amato è chiamata a supportare l'adorata Maria, angosciata dal sospetto che Rocco la stia tradendo.

Attenzione anche a Flora che, notando un particolare in una foto di Achille, capisce che la sua morte non è affatto stata causata da un banale incidente.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Flora nota uno strano particolare

Nelle nuove puntate della soap, la giovane Ravasi continuerà a indagare sulla morte di suo padre. Le informazioni di Cosimo sono state per lei preziosissime e, ancora di più, le foto di Achille che le ha lasciato.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore dell'episodio del 24 novembre, Flora guarda e riguarda lo scatto che immortala Achille poco prima di sparire.

Ed ecco che un particolare la colpisce e la mette finalmente sulla strada giusta che la porterà alla risoluzione del caso.

Vittorio e Tina sempre più complici

Tina sta davvero bene con Conti, la protegge e fa sentire importante, come non accadeva da molto tempo. Ne parla con Agnese, alla quale racconta che Vittorio la renderà partecipe dell’evento che avrà luogo al Paradiso per il lancio della nuova collezione di Flora.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni della soap, Marco si avvicinerà di nuovo a Gemma. Ormai, ha ottenuto le informazioni che voleva dall'ingenua Luisa. Adelaide, come sempre, aveva avuto l'intuizione giusta.

A proposito di intuizioni, anche Agnese sarà devastata da un altro tremendo sospetto. Questa volta però, Giuseppe non c'entra assolutamente nulla.

Rocco tradisce Maria? Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Giuseppe è lontano e Agnese ne è sollevata, anche se il suo cuore è pieno di dolore. Oltre alla sua delicata situazione famigliare, è preoccupata per Maria.

Rocco potrebbe avere un'altra ragazza in quel di Roma e Agnese condivide il suo sospetto con Armando.

Nella puntata Il Paradiso delle Signore del 24 novembre 2021 in onda su Rai 1, vedremo Ferraris in grande difficoltà: vorrebbe tanto baciare la sua Agnese, ma per rispetto nei suoi confronti fa un passo indietro.