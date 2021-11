Roberto Farnesi è diventato papà. Nella mattinata di lunedì 22 novembre, infatti, l'attore de Il Paradiso delle Signore ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram con sua figlia. L'interprete di Umberto Guarnieri ha mostrato una fotografia sui social, mentre teneva in braccio la sua primogenita. Alcuni colleghi di Roberto hanno messo un cuoricino di apprezzamento sotto al suo post. Nel frattempo, nella fiction di Rai 1, Umberto si sta trovando diviso fra due donne: Adelaide e Flora.

Il Paradiso delle signore, l'attore di Umberto Guarnieri diventa papà: il post di Roberto Farnesi

Giornata ricca di emozioni per Roberto Farnesi. Infatti, all'età di 52 anni, l'attore de Il Paradiso delle signore è diventato papà per la prima volta. L'interprete di Umberto Guarnieri ha condiviso sul suo profilo social uno scatto, mentre teneva in braccio la sua prima figlia. L'attore toscano ha inserito una breve didascalia a corredo della fotografia, scrivendo semplicemente: ''Buongiorno principessa''. In pochi minuti, l'immagine di papà e bambina è stata apprezzata da migliaia di persone, fra le quali anche colleghi che hanno lavorato con Farnesi nella fiction Rai, come Alessia Debandi, Erica Pintore.

Inoltre, non è mancato il cuoricino di apprezzamento da parte di Alessandro Tersigni che è ancora impegnato sul set con Farnesi nel ruolo di Vittorio Conti.

Il Paradiso delle signore: a 52 anni Roberto Farnesi diventa papà

Roberto Farnesi è diventato papà a 52 anni e ha avuto la sua prima bambina dalla compagna Lucya Belcastro.

L'attore de Il Paradiso delle signore ha spiegato in una recente intervista, che era consapevole dei problemi a cui sarebbe andato incontro, avendo una figlia alla sua età. Infatti, come precisato dall'interprete di Umberto Guarnieri, lui stesso è nato quando suo padre aveva 56 anni e lo aveva perso quando aveva 22 anni, spiegando: ''So cosa vuol dire avere un figlio tardi''.

Il Paradiso delle signore: Umberto Guarnieri è diviso fra due donne, nella vita reale l'attore sta con Lucya Belcastro

Se nella vita reale Roberto Farnesi è legato a Lucya Belcastro, nella fiction di Rai 1, invece, Umberto Guarnieri è, al momento, diviso fra due donne. Il papà di Marta, infatti, nelle puntate attualmente in onda sul piccolo schermo, è diviso fra due donne. L'imprenditore milanese è legato alla contessa Adelaide e, vivrà dei turbamenti in seguito ad un avvicinamento con la stilista Flora Gentile, figlia di Achille Ravasi. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali di Umberto Guarnieri.