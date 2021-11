Imperdibili le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 degli episodi settimanali che andranno in onda dal 22 al 26 novembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere rivisti anche in replica dopo la messa in onda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 dal 22 al 26 novembre 2021

Si riaccendono le luci sul caso Ravasi, dopo un lungo periodo di silenzio. Merito di Cosimo che, tornato a Milano, ha dato a Flora delle informazioni importanti e le ultime foto di suo padre prima che morisse. Bergamini ha rinunciato alle indagini, preferendo salvare il suo matrimonio con Gabriella e cercando di lasciarsi quel tremendo periodo alle spalle trasferendosi a Parigi.

Ora è il momento di Flora, alla quale Cosimo passa il testimone. La giovane Ravasi nota un particolare in uno scatto di suo padre che le fa capire qualcosa. Decide così di indagare e scoprire la verità sulla sua morte. Adelaide è molto preoccupata, oltre a essere gelosa della vicinanza tra Flora e Umberto.

Rocco sta ingannando Maria?

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Armando consegna una foto a Maria nella quale si vede Rocco in compagnia di una bella ragazza che gli consegna la coppa per una delle vittorie ciclistiche. La giovane Puglisi è gelosa e comincia a temere che il suo fidanzato possa tradirla.

A complicare le cose sarà la notizia che Rocco le darà: ha cambiato alloggio e non l'ha nemmeno avvisata prima.

Maria fa i bagagli ed è pronta a partire per Roma, con il sospetto che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa di molto grave.

Umberto scopre Flora nel suo studio, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Agnese si confida con Armando in merito ai dubbi sulla fedeltà di Rocco e il buon Ferraris la consola come sempre. Giuseppe nel frattempo è arrivato in Germania e saluta commosso i figli con un telegramma.

Vittorio, vedendo quanto Tina sia turbata, decide di organizzarle una bella sorpresa e promette alla signora Amato di prendersi cura di sua figlia, tra l'altro prossima all'operazione alle corde vocali.

Colpo di scena negli episodi settimanali 22-26 novembre 2021 della soap Il Paradiso delle Signore 6. Flora, con l'obiettivo di avere altre informazioni su suo padre, si intrufola di nascosto nello studio di Umberto per frugare tra i suoi documenti.

Il commendatore la becca con le mani nella marmellata e, del tutto inaspettatamente, la bacia. Flora e Umberto sono concordi nel non dire nulla di quanto successo ad Adelaide, tenendo nascosto il loro dolce segreto. Intanto, Salvatore si fa coraggio e comunica ad Agnese e Vittorio di essersi fidanzato con Anna.