Appassiona sempre più il pubblico, la soap opera italiana Il Paradiso delle Signore in programma su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 circa.

Nell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo l’11 novembre 2021, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) farà un bellissimo gesto nei confronti di Anna Imbriani (Giulia Vecchio), poiché si offrirà disponibile ad aiutarla a incontrare la figlia Irene, di cui recentemente gli aveva parlato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 11 novembre: Tina sempre più indecisa

Anche la 44^ puntata che verrà trasmessa sulla prima rete dell’ammiraglia Rai giovedì 11 novembre 2021, non deluderà i fan.

Le anticipazioni svelano che, per cominciare, a catturare l’attenzione sarà il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), il quale verrà a conoscenza del fatto che Tina (Neva Leoni) è costretta a prendere in fretta una decisione in merito alla proposta di operazione da parte del medico per risolvere il suo problema alle corde vocali.

La giovane cantante purtroppo, nonostante abbia pochi giorni a disposizione per fare la sua scelta, si mostrerà ancora piuttosto indecisa sul da farsi.

Stefania cerca di costruire un rapporto con Gemma, Cosimo fa avere delle informazioni importanti a Flora

Nel contempo Irene (Francesca Del Fa) sempre più infastidita dall’arrivo al grande magazzino milanese della nuova "venere" Gemma (Gaia Bavaro), penserà di servirsi della complicità di Dora (Mariavittoria Cozzella) poiché cercherà di farla schierare contro la sostituta di Paola (Elisa Cheli).

Al contrario invece Stefania (Grace Ambrose) farà di tutto per costruire un rapporto con la figlia di Veronica (Valentina Bartolo), la compagna di suo padre Ezio (Massimo Poggio).

In seguito Salvatore - dopo essere stato confortato da Anna - la farà rimanere senza parole, quando le dirà di essere disposto a portarla da sua figlia.

Intanto Tina inizierà a ragionare sulla propria carriera da cantante dopo aver incontrato una sua fan: in quanto accaduto alla giovane Amato ci sarà lo zampino del direttore Conti, che ha organizzato appositamente l’incontro.

Per terminare Flora (Lucrezia Massari) finalmente avrà la possibilità di conoscere Cosimo (Alessandro Cosentini), che come aveva previsto la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) non perderà tempo per far avere delle informazioni molto importanti alla nuova stilista del Paradiso.