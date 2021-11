Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda giovedì 18 novembre 2021 e gli spoiler da poco diffusi rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Giuseppe opterà per la partenza e racconterà ai figli di aver deciso di trasferirsi in Germania per lavoro. Tuttavia, dopo aver consegnato le sue dimissioni in atelier, inizierà a meditare vendetta verso il signor Ferraris. Nel frattempo Stefania avrà appreso che Gemma non l'avrà invitata a cena al Circolo, come le aveva detto Ezio.

Le due ragazze discuteranno e al termine del diverbio la signorina Colombo si recherà dal padre per metterlo al corrente di tutto. Il signor Colombo e Veronica decideranno di mettere in punizione la ragazza. In ansia per l'intervento di Tina, Agnese verrà rassicurata dal dottor Conti. Vittorio prometterà alla sarta di prendersi cura della figlia durante questo periodo delicato a causa della sua malattia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma viene messa in punizione da Ezio e Veronica

Nel corso del 49° episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso il 18 novembre, Giuseppe avrà preso la sua decisione. Il signor Amato preferirà partire e lasciare Agnese e i ragazzi. L'uomo ha rivelato a Tina e Salvatore di avere intenzione di trasferirsi in Germania per lavoro e non gli rivelerà dell'esistenza del bambino concepito con l'amante Petra.

Nel frattempo Stefania scoprirà che Gemma non avrà obbedito alla volontà di Ezio: ovvero quello di invitare a cena al Circolo anche la signorina Colombo. Tuttavia le due ragazze discuteranno e delusa per il gesto, Stefania non soprassederà. La Venere si recherà a casa del padre per raccontare tutta la verità dinanzi a Veronica.

I due adulti decideranno immediatamente di mettere in punizione la giovane Zanatta.

Il Paradiso 6, Giuseppe rassegna le dimissioni in atelier

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì' 18 novembre, rivelano nel dettaglio che in questo momento così delicato per la famiglia Amato, Agnese verrà tranquillizzata da Vittorio.

Il dottor Conti prometterà alla sarta di prendersi cura di Tina, durante il periodo di pre e post operazione. Vittorio sarà disponibile ad aiutarla anche economicamente per sostenere le spese mediche necessarie per la risoluzione della sua malattia. Dopo aver deciso di lasciare il nucleo familiare, Giuseppe consegnerà le sue dimissioni al grande magazzino. Il signor Amato però, inizierà a meditare vendetta verso Armando, dopo aver appreso che il capo magazziniere ha un certo interesse nei confronti di sua moglie.