La soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore prosegue con la messa in onda della sua sesta stagione, dal lunedì al venerdì.

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso il 24 novembre 2021, Agnese Amato (Antonella Attili) sarà parecchio preoccupata per il nipote Rocco (Giancarlo Commare) poiché sospetterà che il cuore del ciclista a seguito del suo trasferimento a Roma possa battere per un’altra ragazza e non per la sua fidanzata Maria Puglisi (Chiara Caruso).

A consolare la sarta del negozio ancora una volta ci penserà il capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi), che come al solito si mostrerà disponibile ad ascoltare ogni sua parola.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 24 novembre: Marco si allontana da Luisa dopo aver raggiunto il suo obiettivo

Nella 53^ puntata dell’amato sceneggiato in onda mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 15:55 circa, Tina (Neva Leoni) metterà al corrente la madre Agnese della sorpresa che è riuscito a farle il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) la sera precedente. Per la precisione la sarta del Paradiso apprenderà che sua figlia ha preso parte a una cena in cui è stato anticipato l’evento che si svolgerà tra le mura del grande negozio di Milano in onore del lancio della nuova collezione realizzata dalla stilista Flora (Lucrezia Massari).

Intanto Marco (Moisé Curia), dopo l’avvicinamento a Luisa e aver raggiunto l’obiettivo che si era prefissato, prenderà le distanze dalla donna.

Il nipote di Adelaide a questo punto farà capire a Gemma (Gaia Bavaro) di avere un reale interesse sentimentale per lei, dato che si farà avanti in maniera definitiva.

Agnese confida un suo timore sul nipote Rocco ad Armando, Flora osserva una fotografia del padre Achille

Nel contempo Agnese inizia ad avere un grosso timore sul nipote Rocco, ossia che possa essersi dimenticato della fidanzata Maria poiché magari un’altra ragazza ha fatto breccia nel suo cuore.

La donna confiderà il proprio sospetto ad Armando: quest’ultimo ascolterà lo sfogo della sarta e intanto farà di tutto per resistere alla tentazione di gettarsi nuovamente tra le sue braccia.

Per terminare Flora guarderà attentamente la fotografia del suo defunto padre Achille (Roberto Alpi) ottenuta grazie a Cosimo (Alessandro Cosentini) e non farà fatica a notare un dettaglio che non passa affatto inosservato: dopo questo fatto la giovane Ravasi finirà per avere dei nuovi sospetti sul decesso di suo papà.