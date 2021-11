Su Rai 1 prosegue l’appuntamento giornaliero con le trame della serie tv Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 circa.

Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa il 30 novembre 2021, raccontano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ancora all’oscuro della tresca clandestina tra sua madre Agnese (Antonella Attili) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi) sarà parecchio turbato per un altro motivo.

Il giovane barista avrà il timore che la madre possa non accettare la sua relazione sentimentale con Anna Imbriani (Giulia Vecchio), per il fatto che è vedova e abbia pure una figlia.

Salvatore chiederà quindi alla mamma di andare al cinema con lui e Anna.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 30 novembre: Stefania non approva l’assunzione di Marco al circolo

Nel 57° episodio che occuperà la prima rete dell’ammiraglia Rai martedì 30 novembre, Tina (Neva Leoni) dopo aver visto la madre Agnese scambiarsi un bacio con Armando e averle detto di essere a conoscenza della sua infedeltà non riuscirà a far finta che non sia successo nulla quando si troverà faccia a faccia con il capo magazziniere.

Intanto Marco (Moisé Curia) inizierà a lavorare come collaboratore per la rivista II Paradiso Market: Gemma (Gaia Bavaro) farà dei salti di gioia non appena saprà dell’assunzione del nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) con la certezza che potranno vedersi più frequentemente, a differenza di Stefania (Grace Ambrose), che invece continuerà a non vedere di buon occhio il nuovo arrivato, non avendo gradito affatto un suo articolo.

La giovane Colombo a questo punto non farà altro che chiedersi quali qualità abbia visto il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) in Marco, per arrivare a scegliere proprio lui come giornalista.

Gloria triste dopo aver visto l’ex marito Ezio contento, Salvatore ha un timore

In seguito Ezio (Massimo Poggio) dimostrerà di essere felice di avere al proprio fianco la sua nuova famiglia, un dettaglio che non sfuggirà alla sua ex moglie Gloria (Lara Komar), visto che non appena lo vedrà finalmente sereno senza di lei non nasconderà la sua evidente amarezza.

Per terminare Salvatore sarà abbastanza preoccupato al pensiero che sua madre possa venire a conoscenza della sua storia d’amore con Anna e dalla reazione che potrebbe avere: il giovane barista - per evitare che Agnese apprenda la novità non da parte sua - giocherà di anticipo. In particolare il giovane Amato deciderà di trascorrere una serata con la madre e Anna, precisamente di vedere un film in loro compagnia.