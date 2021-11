La fiction daily italiana Il Paradiso delle Signore, giunta ormai alla sesta stagione, è sempre ricca di sorprese, in grado di mantenere vivo l’interesse del pubblico affezionato dal lunedì al venerdì.

Nel corso della puntata che andrà in onda su Rai 1 il 9 novembre 2021 come sempre a partire dalle ore 15:55 circa, la new entry Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) spiazzerà e farà stare in ansia la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) quando la metterà al corrente di voler fare un viaggio a Parigi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 9 novembre: Don Saverio sprona Giuseppe a essere sincero con Agnese

Gli spoiler sul 42° episodio dell’amato sceneggiato in programmazione martedì 9 novembre 2021, raccontano che Irene (Francesca Del Fa) sarà convinta di fare un favore alla sua amica Stefania (Grace Ambrose) dopo aver iniziato a fare la guerra alla nuova collega Gemma (Gaia Bavaro) appena assunta come venere al posto di Paola: Cipriani presto si renderà conto di essersi sbagliata, poiché la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) non approverà per niente la sua strategia per boicottare Gemma.

Nel frattempo Don Saverio (Andrea Lolli) continuerà a tenere d’occhio Giuseppe (Nicola Rignanese), dopo averlo sorpreso parlare al telefono con una donna chiamata Petra e aver appreso che è stato lui a impossessarsi dei risparmi della moglie Agnese (Antonella Attili).

Il sacerdote continuerà a fare pressioni sul signor Amato, per spingerlo a raccontare tutta la verità alla madre dei suoi figli, ossia di aver avuto una tresca clandestina nel periodo in cui ha vissuto in Germania.

Adelaide agitata a causa di Flora, Armando conforta Agnese

Flora invece continuerà a portare avanti le sue investigazioni private sul rapporto che il suo defunto padre Achille Ravasi (Roberto Alpi) aveva con Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A sorpresa la stilista del Paradiso farà un annuncio inaspettato, poiché comunicherà ai due di essere in procinto di recarsi a Parigi: questa decisione della fanciulla americana farà entrare in uno stato di evidente agitazione la contessa di Sant’Erasmo, la quale avrà il timore che la stessa possa incontrare Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini).

Infine Agnese, sempre più amareggiata per la crisi matrimoniale con il marito Giuseppe, come al solito avrà il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) a sostenerla quando si sfogherà.