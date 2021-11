La sesta stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore ambientata nella Milano degli anni Sessanta, continua ad andare in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15:55 circa dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni sulla puntata che i telespettatori avranno modo di seguire l’8 novembre 2021, dicono che Tina Amato (Neva Leoni) sarà ancora alla prese con i suoi problemi alla voce e avrà paura al solo pensiero di dover finire sotto i ferri, sebbene tale intervento sia necessario per non vedere finire la sua carriera da cantante.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio dell’8 novembre: Gemma prende il posto di Paola, Tina non è tranquilla

Nel 141° episodio della serie televisiva pomeridiana in programmazione sulla prima rete Rai lunedì 8 novembre 2021, Gemma (Gaia Bavaro) dopo aver avuto la meglio nel provino per prendere il posto della venere Paola (Elisa Cheli), comincerà a lavorare al magazzino più lussuoso del capoluogo lombardo. La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) purtroppo non andrà d’accordo con la collega Irene (Francesca Del Fa), visto che le due avranno i primi battibecchi.

Intanto Tina non sarà per niente tranquilla per il fatto di doversi sottoporre a un intervento chirurgico: il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà abbastanza comprensivo e farà compagnia alla giovane cantante quando si recherà nuovamente dal medico.

Ancora una volta il responso sarà certo: il dottore dirà alla figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) di farsi operare per non avere più alcun problema alle sue corde vocali.

Salvatore turbato a causa di Anna, Tina confessa la verità ai suoi genitori

In seguito Salvatore (Emanuel Caserio) farà fatica a nascondere il turbamento ed entrerà in confusione dopo aver appreso che Anna (Giulia Vecchio) oltre a essere vedova ha pure una figlia: il barista siciliano non saprà quale atteggiamento avere nei confronti della donna che ha fatto breccia nel suo cuore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel contempo Flora (Lucrezia Massari) dopo essersi trasferita a villa Guarnieri continuerà a riempire di domande il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) e la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), con l’obiettivo di scoprire ciò che ha fatto il suo defunto padre Achille (Roberto Alpi) negli ultimi momenti della sua vita.

Veronica intanto, pur non sapendo affatto che la capocommessa Gloria (Lara Komar) sia la madre di Stefania (Grace Ambrose), la conoscerà di persona.

Per terminare il direttore Conti supporterà ancora una volta Tina anche in un momento difficile come quello in cui la fanciulla confesserà ai suoi genitori i propri problemi.