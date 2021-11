Gli ascolti della soap opera Il Paradiso delle Signore, giunta alla sesta edizione, continuano a crescere. Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 3 dicembre 2021, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) quando avrà la conferma che la madre Agnese (Antonella Attili) ha tradito suo padre Giuseppe (Nicola Rignanese) con il capo-magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi) perderà la pazienza e deciderà di andarsene di casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 3 dicembre: Gemma e Marco passano del tempo insieme

Gli spoiler riguardanti ciò che accadrà nel 60° episodio de Il Paradiso delle signore, in palisesto per venerdì 3 dicembre a partire dalle ore 15:55 circa, riportano che Stefania (Grace Ambrose) dopo essersi presa tutto il tempo necessario per fare la sua scelta in merito alla proposta ricevuta dal padre Ezio (Massimo Poggio) di andare a vivere a casa Colombo, avrà finalmente le idee chiare.

Intanto Marco (Moisé Curia) senza alcun preavviso dirà a Gemma (Gaia Bavaro) di voler trascorrere del tempo con lei: quest’ultima tenterà inutilmente di resistere al giovane. Infatti, dopo aver provato a dirgli di no, non avrà il coraggio di rifiutare l'invito.

Tina costretta ad essere sincera con il fratello, Salvatore se ne va via di casa arrabbiato

Salvatore ascolterà casualmente un dialogo tra Armando e Don Saverio (Andrea Lolli): il giovane barista siciliano, dopo aver cominciato ad avere dei sospetti sul legame tra il capo magazziniere e la madre Agnese, non perderà tempo e si rivolgerà alla sorella Tina (Neva Leoni). Quest'ultima, messa alle strette, non avrà altra scelta e dovrà mettere al corrente il fratello dell'amara verità, ovvero dell'infedeltà della mamma.

I timori della sarta del grande magazzino milanese diventeranno realtà: il figlio, decisamente infuriato dopo aver appreso del suo rapporto clandestino con Ferraris, non ci penserà su due volte e deciderà di andarsene via di casa. Salvatore, infatti, non potrà tenere sotto controllo il risentimento nei confronti della madre.

Il giovane barista siciliano sarà in grado di perdonare la mamma Agnese?

Stefania accetterà di trasferirsi nell'appartamento che suo padre condivide con la nuova compagna Veronica (Valentina Bartolo) e la sua sorellastra Gemma oppure no? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 3 dicembre non svelano quale sarà la decisione finale di Stefania.