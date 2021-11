Tra intrighi, sorprese e colpi di scena su Rai 1 prosegue la narrazione delle vicende della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, con la sua sesta stagione.

Nella puntata che andrà in onda il 1 dicembre 2021, Agnese Amato (Antonella Attili) dopo essere stata sorpresa dalla figlia Tina (Neva Leoni) mentre si scambiava un bacio con Armando Ferraris (Pietro Genuardi) farà la sua scelta. La sarta del circolo dirà alla figlia di non voler più vedere il capo magazziniere.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 1 dicembre: Tina desidera avere un faccia a faccia con Armando

Le anticipazioni del 58° episodio che occuperà il piccolo schermo mercoledì 1 dicembre, dicono che Agnese, dopo aver avuto il timore che anche suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio) sia venuto a conoscenza della tresca con Armando, arriverà a prendere una drastica decisione. La sarta del lussuoso negozio di Milano prometterà alla figlia Tina che non ci sarà più alcun incontro segreto tra lei e Ferraris: la giovane cantante, nonostante ciò, sarà decisa ad avere un faccia a faccia con il capo magazziniere.

Intanto la sfilata che dovrà tenersi tra le mura del Paradiso per la presentazione della collezione firmata dalla stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sarà sempre più imminente, e il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) in vista dell’evento farà uno dei suoi discorsi alle commesse per motivarle a dare il massimo.

In particolare questa volta le "veneri" saranno impegnate più del solito, visto che oltre a sfoggiare i nuovi modelli dovranno creare un’atmosfera coinvolgente.

Irene preoccupata a causa di Gemma, Salvatore deciso a trascorrere il Natale in Germania con i suoi familiari

Nel contempo Irene (Francesca Del Fa) continuerà a non nascondere la sua evidente preoccupazione, poiché temerà che Stefania (Grace Ambrose) a causa dell’avvicinamento con la sorellastra Gemma possa prendere le distanze da lei.

Infine Armando incoraggerà Agnese a vuotare il sacco, cioè a trovare il coraggio di essere sincera con i suoi figli una volta per tutte circa il tradimento del marito Giuseppe (Nicola Rignanese). Salvatore invece ancora all’oscuro dell’infedeltà dei suoi genitori si farà venire in mente un’idea, quella di trascorrere il Natale in Germania con tutti i suoi familiari: Agnese ovviamente non sarà per niente felici quando apprenderà tale volontà del giovane, non avendolo messo al corrente della propria crisi matrimoniale.