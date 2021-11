Si avvicina il momento della verità sulla morte di Achille ne Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni raccontano infatti che il ritorno di Cosimo a Milano - del tutto inaspettato - darà modo a Flora di venire in possesso di preziosissime informazioni sul decesso di suo padre, ancora avvolto nel mistero.

Tempo di scoperte anche per Agnese, già al corrente del fatto che Giuseppe ha dilapidato tutti i loro risparmi messi da parte con tanta fatica e sacrificio. La signora Amato troverà la foto del bambino concepito al di fuori del matrimonio del marito e lo costringerà a confessare.

Il Paradiso delle Signore: Cosimo torna a Milano con una ragione precisa

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Flora sarà sempre più convinta che ci sia molto di più dietro la morte di Achille Ravasi, derubricata a incidente secondo gli inquirenti. I telespettatori sanno benissimo che la causa è un'altra, anche se non è stata ancora svelata.

Pronta a tutto per arrivare alla verità, Flora programmerà la sua partenza per Parigi, dove sa che c'è Cosimo. Bergamini non è riuscito a dimostrare le sue accuse contro Umberto, visto che Guarnieri ha pagato a caro prezzo chi di dovere per nascondere i preziosi documenti.

Tuttavia, quando la giovane Ravasi sarà pronta a partire, ecco che Cosimo arriverà a Milano.

Flora apprenderà che Adelaide e Umberto hanno una relazione, ma non solo. Come svelato dalle anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, infatti, Bergamini le darà delle informazioni preziosissime che riguardano la morte di Achille.

Agnese scopre la foto del bambino, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Tempo di segreti che vengono alla luce negli episodi inediti della soap opera campionessa di ascolti Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1.

Nelle nuove puntate, Agnese indagherà su Giuseppe, che continuerà a mantenere l'assoluto riserbo su Petra nonostante i ripetuti inviti di don Saverio a confessare.

Ebbene, Agnese scoprirà tra gli effetti personali del signor Amato la foto del bambino che le ha spedito Petra. Ignara di chi sia, metterà alle strette il marito.

Giuseppe confessa la verità ad Agnese

Giuseppe, davanti all'ostinazione di Agnese, non potrà fare altro che confessare tutto. La signora Amato verrà così a sapere che il marito non solo ha avuto una doppia vita in Germania, ma che ha anche avuto un figlio al di fuori del matrimonio con la sua ex amante Petra, colei che lo sta ricattando obbligandolo a pagare con laute somme di denaro il suo silenzio.

Cosa farà Agnese davanti alla verità sul tradimento di Giuseppe? Gli starà accanto aiutandolo e sacrificandosi oppure prenderà la decisione di lasciarlo? Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprirlo.