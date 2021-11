Non ci si annoia mai all’interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. I nuovi episodi della soap Italiana continuano a sorprendere i telespettatori che la seguono giornalmente. Puntata dopo puntata, l’attenzione si sta focalizzando su casa Amato. Giuseppe sta tramando alle spalle della moglie, nascondendo di averla tradita con un’altra donna e di aver concepito un bambino durante la sua permanenza in Germania. La prova del tradimento arriverà quando la sarta, dopo aver scoperto che il marito ha prosciugato il libretto dei risparmi, metterà in atto una strategia per incastrarlo definitivamente e porre fine al suo matrimonio triste e deludente.

Agnese si mostrerà sempre di più desiderosa di fare nuovi acquisti e noterà che Giuseppe non sarà disponibile ad accontentarla. A quel punto, la moglie del signor Amato avrà la conferma che il marito le sta mentendo e che è stato lui a prelevare i risparmi di famiglia. Tuttavia, cercherà con tutte le forze a sua disposizione di smascherarlo e metterlo in cattiva luce agli occhi di tutti i suoi cari.

Agnese amareggiata per il tradimento del marito

Il ritorno di Giuseppe Amato a Milano ha portato scompiglio all’interno della famiglia. Quando tutti pensavano fosse morto, il padre di Salvatore si è presentato a casa pretendendo che le cose con la moglie e i figli potessero tornare come prima. Nonostante Agnese avesse una relazione con Armando, ha deciso di porre fine al suo amore segreto per il capo magazziniere per salvare il suo matrimonio.

Fiduciosa che il marito fosse veramente cambiato, la signora Amato non ha mai smesso di dedicarsi alla sua famiglia e al suo lavoro rinunciando ad alcuni sfizi e continuando a mettere il denaro da parte per il futuro dei suoi figli. Tutto è precipitato quando la sarta ha casualmente trovato all’interno della giacca di Giuseppe il libretto dei risparmi di famiglia, accorgendosi che il marito aveva prelevato più del previsto.

Prima di puntare il dito su di lui, però, Agnese vorrà essere certa che il marito abbia compiuto un gesto così importante. Ecco che la sarta inizierà ad indagare su tutti i suoi spostamenti ed ha cercato in tutti i modi di spingere l’uomo a confessare tutta la verità. Durante l’episodio andato in onda il 2/11, Agnese ha infatti instigato Giuseppe nel comprare una planetaria per la cucina.

Secondo, la sarta non sarebbe male ogni tanto concedersi qualche sfizio. Giuseppe si è mostrato subito contrario al desiderio della moglie, ma le ha promesso che molto presto le regalerà un soggiorno in una pensione milanese. Lo scopo di Agnese è quindi quello di comporre tutti i tasselli del puzzle e smascherare il marito dinanzi tutta la famiglia.