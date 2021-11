Il Paradiso delle Signore torna con un nuovo blocco di cinque puntate, ognuna più intrigante dell’altra. Dalle anticipazioni inerenti le trame che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 22 a venerdì 26 novembre, viene fuori che Stefania nutre dei risentimenti nei confronti dell’uomo che piace molto a Gemma: Marco di Sant'Erasmo. Quest’ultimo, dopo aver liquidato Luisa, riceve un grande incarico da Umberto: scrivere articoli per la rivista ufficiale del grande magazzino milanese. Che cosa accadrà tra i due amanti del giornalismo visto che si vedranno più spesso al Paradiso?

Nel frattempo Maria vede una foto che ritrae Rocco con un’altra donna e vuole vederci chiaro. Tra Flora e Umberto scappa un bacio fuggevole, ma i due si promettono di dimenticare quell’episodio. Infine la stilista americana trova un indizio su una delle ultime foto del padre e fa riaprire le indagini sulla sua misteriosa morte: per Adelaide ritorna l'incubo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22-26 novembre: Maria gelosa

Giuseppe annuncia il suo arrivo in terra tedesca alla famiglia tramite l'invio di un telegramma. Ciò provoca una forte commozione nei figli, mentre la moglie non mostra un particolare dispiacere per la sua partenza. Reazione più che comprensibile dopo quello che ha scoperto sulla sua celata doppia vita.

Gemma mostra dei segni di sofferenza dopo aver visto Marco e Luisa insieme, ma la giovane Zanatta non è al corrente del reale motivo per cui il nipote di Adelaide la frequenti, ossia per un interesse personale. Il signor Ferraris mostra una foto a Maria che raffigura il suo amato mentre riceve una premiazione, ma il particolare che suscita un misto di risentimento e di incertezza in lei è il fatto di vedere una ragazza dall'aria seducente che consegna la coppa al suo Rocco.

Intanto Tina ha deciso di farsi operare, quindi fissa l'appuntamento. Il rapporto confidenziale tra Flora e Umberto diventa sempre più forte. Nel frattempo Cosimo fa avere alla giovane Ravasi le foto più recenti del padre. La gelosia spinge Maria a contattare telefonicamente il suo fidanzato ed è proprio così che scopre che lui ha cambiato abitazione, senza che glielo comunicasse.

Vittorio decide di organizzare una cena a sorpresa a casa sua in onore di Tina, ed è proprio in questa circostanza che Salvatore stabilisce di rivelare a tutti il suo rapporto con Anna. L’articolo di Marco che parla in maniera poco chiara dello sfratto di alcune povere persone, viene ritenuto indegno da Armando e Stefania.

Riaprono le indagini sulla morte di Achille, Adelaide preoccupata

Tina parla a sua madre della meravigliosa sorpresa che il direttore del Paradiso delle Signore le ha organizzato la sera precedente, in occasione dell'inizio della nuova collezione disegnata da Flora. Intanto la sarta Amato decide di confidare al capo magazziniere Ferraris una sua preoccupazione: teme che il nipote si stia innamorando di un'altra donna.

Questo sospetto, dunque, darebbe credito allo stato ansioso e geloso di Maria nei confronti del fidanzato Rocco. I sospetti della giovane Ravasi s'intensificano dopo aver visionato le foto del padre, che mostrano un particolare che lei nota subito. Per quanto concerne la morte misteriosa di Achille, Adelaide mostra tutta la sua preoccupazione per l'apertura delle indagini.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina assiste al bacio tra sua madre e Armando

Stefania riesce a scoprire il vero autore dell'articolo attinente lo sfratto: l'uomo che piace a Gemma e il giornalista in questione sono la stessa persona. Frattanto, la giovane Puglisi decide di partire per la Capitale, perché vuole chiarire di persona le cose con il suo promesso sposo.

Ludovica e Marcello hanno pareri discordanti sulla loro storia d'amore, in quanto mentre lui vorrebbe renderla finalmente pubblica a tutti, lei invece mostra ancora delle titubanze a riguardo. Umberto trova qualcuno che si è introdotto in modo furtivo nel suo studio: Flora. Il nipote della contessa di Sant’Erasmo riceve un'interessante proposta lavorativa da parte del commendatore Guarnieri: scrivere per il Paradiso Market. Ovviamente accetta subito, anche perché così può stare accanto a Gemma.

Nel contempo, Stefania non riesce a nascondere le sue palesi rimostranze verso il giornalista, anche per via della totale mancanza di stima che ha nei suoi confronti e del suo modo di lavorare. Flora e Umberto decidono di comune accordo di non parlare più del fugace bacio che si sono scambiati.

Salvatore decide di accompagnare Anna al suo paese, però per fare questo ha bisogno del supporto della madre e di Armando: difatti i due dovranno sostituirlo nelle mansioni lavorative al bar durante la sua assenza. Così il capo magazziniere e la signora Amato dopo tanto tempo si ritroveranno nuovamente da soli. Questa circostanza li porterà a baciarsi, senza sapere che nel frattempo sono osservati da una persona molto vicina a lei: la figlia Tina. Come reagirà quest'ultima dopo che ciò che ha visto e sentito il profondo sentimento che sua madre e Armando provano l'uno per l'altra?